Ethel Xochitiotzin, defensora del náhuatl

Originaria de la comunidad de Santa Maria Tlacatecpa, pequeña localidad de Contla de Juan Cuamatzi, Ethel Xochitiotzin Pérez es una escritora y profesora de náhuatl, quien ha logrado destacar a nivel nacional e internacional por su contribución a la preservación de esta lengua.

A pesar de las dificultades con las que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria, de casi tres décadas, Ethel Xochitiotzin considera que la perseverancia, un profundo sentido de pertenencia a su comunidad y, sobretodo, amor a sus raíces indígenas han sido el motor para consolidarse como una mujer destacada en el ámbito del arte y la cultura.

Ethel Xochitiotzin ha destacado como defensora del náhuatl a través de la creación de poemas y la enseñanza de la lengua. | César Rodríguez

La poesía de Xochitiotzin ha traspasado fronteras y ha llegado incluso hasta Polonia con el apoyo de la Universidad de Varsovia, pues el año pasado fue publicado el libro “Tlaoxticah in tlahtolli”, que reúne poemas sobre la cosmovisión de las comunidades indígenas tlaxcaltecas cercanas a las faldas de la Malinche.

Asimismo, el investigador sobre identidad nahua, el estadounidense Adam Wayne Coon dedicó un capítulo a la obra de Xochitiotzin Pérez, en su tesis “Nahua Identities in Migration within Contemporary Nahua Literature, 1985-2014”.

Mientras que a nivel nacional, la escritora tlaxcalteca ha sido reconocida por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al incluir sus poemas en la antología “Voz y pensamiento de las mujeres indígenas”, por el cual recibió un reconocimiento en el Museo Nacional de Antropología en el 2012.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, El Sol de Tlaxcala platicó con Ethel Xochitiotizin, quien compartió sus experiencias y los retos que ha logrado sortear.

SUS INICIOS

“Mis primeros acercamientos a la lengua fueron desde mi niñez porque yo veía como mis abuelitos hablaban la lengua mexicana y tenía esa curiosidad por saber qué decían. Mi inteligencia se basa en la escucha, y así fui adquiriendo la lengua poco a poco”.

Al paso de los años, Ethel Xochitiotzin fue tomando conciencia sobre la situación del náhuatl en su comunidad en donde, a pesar de la existencia nahuahablantes, la discriminación era una constante.



Llega mi juventud y me voy dando cuenta de que mis abuelos y mi familia se avergonzaban de hablar la lengua, pues ya no lo hablaban o lo hablaban a escondidas. Conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que la lengua está muy marginada, y entonces empiezas a escuchar que no tiene caso hablarla o que se estudie, y te vas dando cuenta de que tu entorno está muy marginado”.

A pesar de este contexto, la ahora poeta decide contribuir al rescate del náhuatl a través de la escritura y es por ello que ingresa a la carrera de Literatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

“Cuando llego a la carrera de Literatura Hispanoamericana empiezo a darme cuenta de que mi comunidad tiene mucha cultura, empezando por la lengua. Entonces mi meta es que eso se viera plasmado en un libro, porque algún día la cultura oral de mi comunidad se puede perder. Cuando yo estaba jovencita escuchaba que mis abuelos hablaban pero esas generaciones ya murieron, solamente algunos hablan de manera esporádica y por eso a mí me surge esto de rescatar”.

Y no solo a través de la escritura es como Xochitiotzin Pérez encamina sus esfuerzos a la conservación de esta lengua, pues a principios de la década de los 2000 comienza a brindar clases de náhuatl en la localidad de Ixtenco, los cuales continúa brindando, ahora en el Museo de la Memoria.



Yo me di a la tarea de investigar cómo dar clase porque no sabía escribir muy bien la lengua, tuve que investigar mucho. Recuerdo que en la universidad me dieron algunas nociones gramaticales sobre náhuatl moderno y entonces me di una idea de cómo escribirlo y empecé a buscar información de manera autodidacta; así es como voy adquiriendo las herramientas sola, porque no hay lugar en donde nos podamos instruir en la lengua, lamentablemente. Hay escuelas bilingües pero no todos tenemos acceso

Fue luego de la enseñanza de la lengua como Ethel Xochitiotzin comienza a crear sus primeros textos en los que refleja la cultura de su comunidad. Su perseverancia le ha valido reconocimiento estatal con becas como el del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, que en el 2017 le permitió la publicación del libro “Amaca quinixmati in huehuetqueh”, en el que rescata leyendas del municipio de Contla. “En la carrera de literatura uno ve a mucho escritor pero todos son en español, y me llamaba la atención el escribir en náhuatl. Un día empecé a hacer pruebas y me gustaba cómo se escuchaba y comencé a experimentar”.

La lucha de Ethel Xochitiotzin no solo se ha dado en el ámbito de la preservación de la lengua, también en cuestión de género. “Como mujer, yo creo que sí fue un poco complicado porque en mi comunidad hay mucho machismo, porque para un hombre la mujer debe estar cuidando a los niños o en la casa y sin salir. Yo fui muy inquieta y no me dejé, pero me ha costado”.

A pesar de un contexto complejo, la escritora define a esta actividad no solo como una vocación, sino como un sentido de vida. “Esto es lo que yo amo, a pesar de que a veces mi esposo me dice ´yo no veo que tengas una remuneración´ y le digo que aunque no tenga esa remuneración yo lo voy a hacer

De entre la diversidad de actividades que desempeña la agente cultural también está su aportación como parte del comité organizador de las consultas para la creación de la Universidad Intercultural que ofrecerá educación superior en su idioma a jóvenes originarios de comunidades indígenas y que comenzará a operar en agosto próximo.

Es por ello que la originaria de Contla se encuentra en la terna de la cual se elegirá al coordinador o coordinadora de esta institución, al igual que Ulises Tamayo Pérez y Eribel Bello Cervantes.



En cuestión de la Universidad Intercultural me invitaron a formar parte de ese proyecto y no lo dudé porque estamos poniendo un granito de arena para que esto algún día florezca. Es una forma de estudiar diferente, desde las comunidades, desde el pensamiento de nosotros los pueblos originarios, a qué le damos prioridad





Ethel Xochitiotzin ha publicado tres libros de poesía en náhuatl, uno más de leyendas tradicionales, además de la inclusión de sus poemas en antologías de poetas indígenas.