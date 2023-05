Publican “La culpa es de los tlaxcaltecas”

“La culpa es de los tlaxcaltecas” es el trabajo que presenta el artista visual Guillermo Serrano en la revista Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde a través de la fotografía, la revisión de fuentes históricas y su propia perspectiva hace una revisión sobre el discurso que pone a los tlaxcaltecas como traidores a la Patria.

Cultura Realizó Secretaría de Cultura jornada de actividades para niñas y niños

Este es un trabajo que el fotógrafo tlaxcalteca inició en el 2016 y que ha sido publicado en la más reciente edición de la revista de circulación nacional “Antropología”, en su edición dedicada al tema “Nuevas miradas sobre la conquista española”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ser culpados por la Conquista de México ha generado una herida en nuestra memoria colectiva que no sana. Para otros es imperceptible, pero para nosotros cada vez es más sensible. Es por eso que con 'La culpa es de los tlaxcaltecas' me he posicionado en el debate actual que cuestiona la narrativa de la conquista de México y retoma la tradición de representación tlaxcalteca que comienza en el siglo XVI con el Lienzo de Tlaxcala”, explica Serrano.

Cultura Ofrece Museo N. Lira diplomado en creación literaria

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el artista detalló que este proyecto le representó siete años de trabajo, durante el cual se dedicó a generar una producción fotográfica en la que buscó representar la identidad tlaxcalteca a través del retrato de personas.

Entérate: ➡️ Esto debes contestar si te dicen “tlaxcalteca traidor”

“Este es un proyecto de transición porque antes de él yo tenía una manera de trabajar, principalmente dedicado a la arquitectura y a la gente, y llegó el punto donde sentía que con estos elementos ya había hecho lo que tenía que hacer, y algo que yo puedo aportar es hablar de lo que a mí es lo que me afecta y en eso está lo tlaxcalteca”.

Cultura Premian a ganadores del Concurso Estatal de Fibras Vegetales 2023

De esta manera es como surgió “La culpa es de los tlaxcaltecas” donde encontramos fotografías protagonizadas por los propios pobladores de este territorio con colores alterados como símbolo de las distorsiones del discurso histórico que ha existido en torno al papel del pueblo de Tlaxcala en la conquista.

Somos portadores de un pasado, de una memoria colectiva y de una identidad que se asume como mestiza y que atraviesa lo cultural y lo étnico. Somos cuerpos arraigados a un territorio en el cual luchamos por mantener nuestra identidad y sentido de pertenencia intacto, ante la eterna reconstrucción del aquí y el ahora que busca desconfigurarnos de nuestra historia”, afirma Guillermo Serrano.

Más información: ➡️ Conoce el legado tlaxcalteca en México y otros países

El trabajo fotográfico y de documental de Guillermo Serrano se ha centrado en la reflexión sobre el significado de ser tlaxcalteca.

Cultura Incrementan oferta de las Noches de Museos





“es imposible aceptar el discurso nacionalista”

“Una vez que te asumes como tlaxcalteca y lo entiendes es imposible aceptar el discurso nacionalista de México en donde pareciera que solamente un pueblo existió en la época prehispánica, que fueron los mexicas, y te das cuenta de que todo está mal escrito y está mal contado pero eso tiene que ver con una construcción de país que se hizo en el siglo XX y que además es clasista y racista”, remata Guillermo Serrano.

Lee más: ➡️ Alejandra Astorga y su amor por la cocina

DATO:

Guillermo Serrano es artista, archivista y curador independiente cuya obra la define como una construcción documental y profundiza en temas como la construcción de la historia, la identidad, el cuerpo, el territorio y el poder.