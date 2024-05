¡Brilla con luz propia! Alejandro Guarneros destaca en el futbol 7 estatal

Alejandro Guarneros Meneses es un futbolista con talento, que sobresale en el futbol siete estatal. Porta los colores de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), sede Tlaxcala.

Sus inicios en el balompié fueron a los cinco años de edad y jugó formalmente con un club en Nido Águila cuando cumplió ocho años.

El juvenil comentó que jugar al futbol le divierte y le apasiona como muchos jóvenes de su edad, actualmente representa a la UPAEP, en los torneos Inter Prepas y de escuelas particulares, a nivel estado.

El árbitro Eliseo Vázquez refirió que Alejandro es uno de los adolescentes tlaxcaltecas con mayor talento en la cancha del futbol, principalmente en la modalidad siete, en la que carga su equipo y lo empuja ofensivamente para dar asistencias a sus compañeros y lograr anotaciones, que derivan en victorias.

Guarneros Meneses comentó que ha obtenido varios trofeos como goleador y por su rendimiento en la cancha lo han buscado varios equipos, para reforzar sus filas. El futbolista sostuvo que practica el futbol de forma recreativa y el pensar en llegar a jugar a nivel profesional lo mantiene en espera, para ello acudir a alguna visoria del club Coyotes de Tlaxcala. Me gustaría irme a probar, sería una buena oportunidad.

El talentoso deportista mencionó que le es satisfactorio, que en su participación en diferentes torneos alcance el principal objetivo que es ganar, como ha ocurrido con la UPAEP en el Inter Prepas estatal así como el Nido Águila, que ha enfrentado a otras filiales de diferentes estados del país.

Alejandro ha ganado en varios torneos el mejor jugador del partido y actualmente juega en la cancha Seven vs Seven de futbol siete, y soccer en la liga Chiautempan 86.

Su herencia por el amor al futbol la tiene de su papá, Alejandro Guarneros Orozco, quien se desempeñó como portero. Me gusta mucho jugar futbol porque me quita el estrés; venir a jugar los domingos me divierte y me hace sentir bien, el deporte me ayuda a mejorar en mis actividades académicas, me despeja la mente, llego fresco los lunes a la escuela.

CARACTERÍSTICAS

Jugador orquestador, medio campista, que se distingue por repartir balones, lanzar los a profundidad y también incorporarse al ataque para anotar goles.