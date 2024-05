Busca el tlaxcalteca Pedro Sánchez sobresalir en pruebas de pista y campo

El atleta Pedro Sánchez trabaja para lograr la selección estatal y representar a Tlaxcala en el campeonato nacional de pista y campo. Su objetivo es colocarse entre lo mejor del ranking del país.

En entrevista con este Diario, informó que está por venir el campeonato estatal abierto de pista y campo, en Panotla, los días ocho y nueve de junio. “Después seguiré con chequeos para ir corrigiendo errores y posteriormente participar en el Encuentro Atlético Panotla, para terminar de medir detalles rumbo a la próxima temporada 2025,

que la iré fortaleciendo desde estas competencias, esperando lograr un buen regreso al nivel de pista y crear nuevas sensaciones.

El alumno del cubano Luis Ordóñez Valdés comentó que el “deporte ha sido mi vida desde pequeño, mi amor por el deporte es algo que tengo muy claro y que me da mucho de que demostrar”.

Refirió que ha tenido una marca importante porque me hizo conocer de que soy capaz como ser humano. En especial el atletismo me dio una oportunidad para crecer como persona y conocer mi verdadera capacidad como atleta.

El corredor señaló que se dio cuenta que no hay limites para lograr un objetivo, “que a pesar de las circunstancias que he vivido, he aprendido a no dejarme caer y darme más motivación para entrenar y competir como lo he mentalizado. El atletismo me ha abierto muchos caminos para conocer amistades y tener oportunidades”.

Añadió que su entrenador Luis Ordoñez ha sido un guía importante, “toda su experiencia la ha plantado en mi y me ha dado enseñanzas y fortalezas para no dejar caerme. He tenido apoyo de algunos entrenadores como el profesor Orlando Viera y el atleta Francisco Bautista, lo que agradezco mucho por sus consejos”.

Pedro Sánchez subrayó que Ordóñez Valdés me plantea entrenamientos de manera especial. Hago 3 días de trabajo aeróbico con distancias de hasta 25 kilómetros y un mínimo de 15 kilómetros, 3 días llegan a ser de pista con gimnasio y un día de descanso activo con trote ligero y estiramientos.

El atleta señaló que su aspiración más grande como todo deportista, es representar a su país, “pero antes de eso quiero intentar más experiencias dentro de competencias de pista y próximamente de calle, las cuales estoy a punto de iniciar y espero tener buenas sensaciones, tal vez no lograr un podio, pero si sentir como es competir con expertos en competencias de fondo. Quiero liberar todo mi potencial y quiero romper mis límites para ahora si lograr mi sueño de atleta”.

Al preguntarle de si algún día llegará a la selección nacional enfatizó que “eso definitivamente lo tengo mentalizado, habrán muchos obstáculos y sé que no tendré apoyo como ahora me está pasando, pero no pierdo la fe de que lograré un puesto y espero que algún día haya oportunidades para mi preparación adecuada”.

Este año participó el 12 de marzo, en el Campeonato Estatal Juegos Nacionales CONADE en los 800 metros planos, prueba en la que cronómetro 1:59.07. El 25 de marzo, en el proceso de seguimiento y filtro hacia el campeonato estatal 2023, en los 600 metros planos registró 1:21.00.

El 31 de marzo asistió al festival de fondo y medio fondo, en Mazatlán, Sinaloa, donde hizo un tiempo de 2:02.26, en los 800 metros planos. El 22 de abril, en el segundo Control Atlético IDET 2023, registró 51.06, en los 400 metros planos. Tiene programado correr los días 20 y 21 de mayo, en el estatal abierto de pista y campo en los 100, 200, 800 y relevo mixto.

Pedro Sánchez es un atleta velocista, que incursiona en los 100 hasta 800 metros planos. Originario de Yauhquemehcan apareció en eventos atléticos en 2017. Integra actualmente el equipo Lov/UATx