Respalda Gobierno del Estado a deportistas en Campeonato Centroamericano

Con el objetivo de reforzar su preparación rumbo a Nacionales Conade 2023, los deportistas Antonio Pérez Hernández, Fátima Jaqueline Pérez Huerta y Rubí Eleonor Fernández Hernández, respaldados por el gobierno del estado a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), formarán parte de la selección mexicana que viajará al Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa en la categoría Sub 15, que tendrá lugar en Guatemala del 1 al 6 de mayo.

Luego de haber participado en el Campeonato de Cuarta Fuerza en el Comité Olímpico Mexicano, selectivo clasificatorio de la especialidad; los tres deportistas se reportaron listos para encarar este compromiso, que tiene el objetivo de fortalecer su respectiva preparación en las modalidades individual, por equipos, dobles y dobles mixtos, lo que permitirá su pase al siguiente compromiso en Nacionales Conade 2023.

Al respecto, la entrenadora Olga Luisa Jach Cabrera comentó que los deportistas han tenido un avance considerable, por lo que harán un papel importante en esta contienda, donde se medirán ante rivales de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, quienes integrarán la competición.

En este sentido, Fátima Jaqueline Pérez Huerta, quien tiene siete años de práctica en el tenis de mesa y jugará por segunda ocasión el centroamericano, expuso su emoción por esta nueva experiencia para enfrentarse a sus similares de otros países; La verdad nunca me imaginé viajar tanto por el deporte, pero no me arrepiento de haber tomado esta decisión.

Refirió que su instructora ha sido una parte fundamental de su crecimiento y logros, “su apoyo y enseñanzas aportadas han sido fundamentales”; ella participará en sus terceros Nacionales Conade.

En tanto, Antonio Pérez Hernández, otro de los deportistas que también viajará con la selección, tendrá su segunda participación en este Campeonato y comentó que está orgulloso de representar a su país en esta oportunidad, para la que ha tenido una preparación intensa; él regresó del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

Comentó que dará todo para tener una destacada intervención y con respecto a Nacionales Conade traer una medalla individual, ya que conoce a los rivales a los que se enfrentará, por lo que espera acceder al podio.

El tenis de mesa forma parte de Nacionales Conade y en esta ocasión será el estado de Morelos del 28 de mayo al 3 de junio, en donde la selección completa buscará la gloria de la justa deportiva.