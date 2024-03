Se perfila Toros Tlaxco para entrar a la liguilla de la Temporada 2023-2024 del Torneo Central de Reservas

El conjunto tlaxcalteca Toros F.C., originario del municipio de Tlaxco, se perfila para entrar sin mayor problema a la liguilla de la Temporada 2023-2024 del Torneo Central de Reservas, en el sector aficionado, justa respaldada por la Federación Mexicana de Futbol Asociación.

Durante la jornada 26, en segunda vuelta, los de casa derrotaron cuatro goles por dos a SK Sport FC, equipo que actualmente es líder de la tabla general, lo que les permitió a los tlaxcaltecas colarse a la quinta posición de la justa en la categoría de fuerzas básicas y escuelas filiales de clubes profesionales.

Erick Martínez Macías, director técnico del club indicó que la oncena de Tlaxco actualmente está en zona de calificación, en el lugar 5 de la tabla general, prácticamente a un punto de calificar y entrar a liguilla, pero destacó que se trata de un equipo que tiene una plantilla de jugadores tlaxcaltecas, sobre todo de futbolistas que tienen menor edad que la categoría que se compite.

A veces los profesores justificamos el trabajo cuando hablamos de tener jugadores con edades menores, pero yo siempre he dicho que eso debe de ir acompañado con un resultado. Tenemos que hacer el trabajo y el proceso del jugador a la par del resultado para que eso funcione, si no, no tendría caso, expresó.

Previo a la jornada 27 de la liga, Martínez Macías adelantó que además de buscar nuevamente un campeonato en esa liga, en Toros Tlaxco tienen la intención de consolidar la proyección del plantel, al compartir que desde hace algunos meses tienen la posibilidad de que algunos de sus jugadores estén en clubes de otros estados.

El equipo de Tlaxco forma parte del grupo 2, junto con Lobos BUAP, Bucaneros de Zitácuaro y Panteras de Plata.