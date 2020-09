Técnico de Coyotes reconoce fallas

El técnico de Coyotes, Irving Rubirosa, reconoció que su equipo sufrió una caída en el segundo tiempo, que puso en riesgo el resultado ante los Toros de Celaya.

Al término del duelo, celebrado en la cancha de Nanacamilpa, el estratega dividió la actuación de su equipo en dos lapsos, el primero de 45 minutos donde mostró avances y el segundo, en el que fue completamente diferente.

“Fue un partido bien jugado por nosotros con poco tiempo de preparación, tuvimos una etapa de descanso, que nos debe poner bien, jugamos ante un equipo poderoso, que viene jugando bien con una plantilla muy amplia y con un buen entrenador, me gustó mucho”, sostuvo.

Refirió que hay que analizar si la baja en el segundo tiempo fue un tema físico o emocional, “sin duda fue un Coyotes en el primer tiempo y uno completamente diferente en el segundo”.

Rubirosa al hablar del Video Assistant Referee (VAR por sus siglas en inglés) enfatizó que si la Liga de expansión MX pudiera contar con esa herramienta sería valioso, “en este juego se equivocó el árbitro para los dos lados, hay aciertos y desaciertos, fueron para los dos lados de manera similar”.

Subrayó que los cambios que realizó obedecieron al tema físico, unos por lesión y otros por cansancio. “No es lo mismo los entrenamientos de alta intensidad a partidos oficiales”, aclaró.

El técnico dijo que al equipo en sus dos apariciones le ha costado la competencia, “me quedo contento por el avance que tuvo, un cambio abismal al menos en el primer tiempo, vamos por buen camino,”.

Refirió que reconoce el esfuerzo de los jugadores, “pero no podemos ser un equipo diferente en el primer tiempo y otro en el segundo”. Añadió que en todos los partidos tienen que aprovechar las oportunidades, “hay que hacerlo, Celaya puso las circunstancias a su favor, pero nosotros tuvimos la posibilidad de meter dos o tres goles, teníamos que hacerlo”.

Al hablar de la sede de Nanacamilpa aceptó que sus condiciones de cancha sí afectaron, “pero no es justificación, porque el otro equipo tiene que adaptarse a esta situación”. Subrayó que otros factores adversos es que no tienen un lugar establecido, “tenemos que ir a varias locaciones y para la competencia la cancha mala juega, pero es para los dos”.

Desechó que la cancha no debió ser factor para ser diferentes en los dos lapsos de juego. Informó que el estado físico de sus jugadores no está al 100 % “porque no tiene mucho tiempo de preparación”.

Me quedo contento por el avance que tuvo, un cambio abismal al menos en el primer tiempo, vamos por buen camino

Irving Rubirosa / Técnico de Coyotes

