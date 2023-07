Cielo rojo, ¿una premonición del mal tiempo?

“Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul, pero cuando despierto el cielo es rojo, me faltas tú”, dice el huapango. Por otro lado, el popular refrán sugiere que un cielo rojo es una “advertencia del pastor”, lo que significa que debe esperar mal tiempo. Pero, ¿realmente el cielo rojo es tan malo?

UN POCO DE CIENCIA

En primer lugar, debemos entender que el arrebol (coloración rojiza del cielo por las mañanas y las tardes) se debe a un fenómeno conocido como efecto Tyndall, el cual provoca que las partículas coloidales en una disolución o un gas sean visibles al dispersar la luz.

En otras palabras, cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera de nuestro planeta, parte de ella es dispersada en todas direcciones por las moléculas del aire en suspensión. Ahora bien, ese fenómeno, de acuerdo con el físico Pedro Plumed, depende de la longitud de onda de la luz, siendo mayor para la luz de longitud de onda más corta, que está en la zona del azul, y menor para la luz de longitud de onda más larga: la luz roja.

De este modo, la luz azul, dispersada en mayor proporción por la atmósfera, da su color al cielo. Y la luz en la superficie, puesto que ha perdido parte de la componente azul, es más roja.

En conclusión, cuanto más cercano esté el sol al horizonte, menos azules y más rojos teñirán los cielos. Como resultado, puede que se perciban una gran variedad de colores desde el naranja brillante, pasando por magenta o morado, hasta llegar al rojo.

RELACIÓN CON EL CLIMA

El crepúsculo de color violeta es anunciador de frío, según Meterored, pues implica la mayor sequedad del aire a baja temperatura y modifica la manera en que se dispersa la luz al atravesar la atmósfera.

Sin embargo, los cielos anaranjados y rojizos también ayudan a los pronósticos meteorológicos. La sabiduría popular los asocia con un clima tranquilo. Si el atardecer es muy rojizo significa que hay poca humedad y no lloverá a la mañana siguiente. Otros piensan que el cielo rojo anuncia una “helada seca” a la mañana siguiente. Pero esta no es una regla, por lo que no siempre se cumple.

Además, debemos diferenciar el cielo de las nubes, que también pueden adquirir esos tonos. Las nubes rojas indican que hay humedad en la troposfera (la capa baja de la atmósfera) y esto puede ser síntoma de que se aproxima una borrasca desde el oeste.