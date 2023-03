La historia de Tlaxcala en cerámica

Jesús Leoncio Bello es originario de Santa Ana Chiautempan y desde 1990 se dedica a la venta de tazas artesanales que, a través de la sublimación, narran la historia de Tlaxcala.

Doble Vía [Video] El ritual prehispánico del temazcal retoma fuerza en Tlaxcala

No te pierdas: ➡️[Video] Cacaxtla: 47 años del gran hallazgo

Jesús es un apasionado de la Historia, pues su labor como cartógrafo le ha dotado de una sarta de datos basados en la toponimia y el estudio de los códices que son poco difundidos: como tlaxcaltecas deberíamos saber la historia, pero es bueno compartir información que se ha acumulado con quienes no la conocen, confió a este Diario.

Doble Vía Pozole para celebrar las fiestas patrias, un platillo tradicional y nutritivo

No te pierdas: ➡️Se suman mujeres a restaurar Cacaxtla; son responsables de mezcla de materiales

En las imágenes que acompañan sus piezas de cerámica se encuentran representaciones de los murales de Cacaxtla, antiguos códices y retratos de dioses como Camaxtli o Huitzilopochtli que considera puede ser un excelente recuerdo del estado: La taza es un instrumento práctico, la pueden regalar a cualquier persona y regalan una parte de nuestra historia, agregó.

Doble Vía Cinco ingredientes extranjeros que adoptamos en México

Te recomendamos: ➡️¿Sabías que Cacaxtla fue un importante centro comercial en Mesoamérica?

El chiautempense ha ido nutriendo sus investigaciones a través de la práctica toponímica y la teoría publicada. En ese sentido, planea compartir en diversos formatos, comenzando con un libro: se vienen cosas muy interesantes, este o el próximo año se va a publicar el libro donde explico la ubicación de algunos lugares como la muralla que tenía el Estado de Tlaxcala en el proceso de Conquista.

Finalmente, el cartógrafo manifestó que lo han llamado a nivel nacional para compartir sus estudios. De hecho, un documental futbolístico a estrenarse a finales de año (en el marco del Mundial Qatar 2022):

Doble Vía Descubren cuatro nuevas especies de agave en México

Lee más: ➡️Conocen niños y jóvenes su historia a través de los códices

en noviembre se va a estrenar un documental de Netflix donde me entrevistaron para narrar la historia de Tlaxcala. (…) El director del documental se preguntaba por qué como mexicanos no hemos podido ganar una copa mundial y, rascando la historia del país, se dio cuenta que los mexicanos siempre enaltecemos a otros y nos hacemos menos; pero el único pueblo que no pudo ser sometido por los mexicas fue el tlaxcalteca, por eso le interesó venir a conocer nuestra historia.

Como muchos artesanos locales, Jesús Leoncio Bello cree que la historia puede ser contada de forma entretenida y, además, ser llevadera para los turistas. Si un día encuentras a don Jesús no pierdas la oportunidad de comprar una taza y escuchar todo lo que tiene por contar.