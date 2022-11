La soltería de los hombres aumenta y la probable razón son las aplicaciones de citas

De acuerdo con un artículo del psicólogo Greg Matos publicado en Psychology Today, los hombres más jóvenes y de mediana edad están más solos que nunca en generaciones, y probablemente va a empeorar a largo plazo.

En las aplicaciones de citas, el 62% de los usuarios son hombres; en ese sentido, las probabilidades de encontrar una pareja disminuyen. Partiendo de su propia experiencia de contactos semanales con cientos de personas, el experto concluyó que las mujeres de edades de entre 25 y 45 años prefieren a los hombres emocionalmente disponibles, buenos comunicadores y que compartan valores similares.

Existen 91 millones de usuarios que se valen de las aplicaciones de citas para encontrar pareja. Cortesía | Pixabay

De acuerdo con datos de Mott, existen 91 millones de usuarios que se valen de las aplicaciones de citas para encontrar pareja. Por edades, los jóvenes entre 16 y 34 años son quienes tienen más presencia en este tipo de aplicaciones, siendo Tinder la más usada en los países occidentales.

¿Cómo pueden los hombres cosechar los beneficios de los algoritmos?

De acuerdo con Matos, lo que los hombres deberían hacer es subir de nivel en el juego de la salud mental. Eso significa entrar en alguna terapia individual para abordar su brecha de habilidades. Significa valorar el propio mundo interno y respetar las ideas lo suficiente como para comunicarlas de manera efectiva. Significa ver la intimidad, el romance y la conexión emocional como dignos de tiempo y esfuerzo.

Además, según Guillermina Carro, los expertos en relaciones aconsejan no rechazar una segunda cita aunque la primera no cumpliera con las expectativas, y es que a veces la primera cita nos puede salir mal porque estamos nerviosos, no hemos acertado con el lugar, o tenemos la cabeza en cualquier parte.

Pero que se recomiende dar una segunda oportunidad no significa que debamos poner el mínimo esfuerzo a la hora de planear el encuentro. Lo mejor que podemos hacer es buscar todo lo necesario para que sea una primera cita perfecta y así no jugársela y dejar en manos del destino que la relación pueda tener futuro.

En su artículo “10 consejos para tener la primera cita perfecta (aprobados por la ciencia)”, la autora sugiere pedir ayuda a amigos para ser lo más sinceros posible; elegir un lugar cómodo para conocer a una futura pareja; cuidar el tema de conversación y lenguaje corporal para aumentar la seguridad frente a la otra persona y, “Y si al final la cosa no cuaja… No te preocupes, son cosas que pasan y a veces, aunque hagamos todo lo posible para que todo salga bien, hay factores que no podemos controlar y que pueden jugar un papel importante en esto. Lo importante es seguir adelante y no darse por vencido”.

