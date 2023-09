Paletas de pulque: remedio tlaxcalteca contra el calor

El pulque es la bebida tlaxcalteca por excelencia; sin embargo, en un principio solo lo podían consumir las personas mayores de 52 años de edad, quienes iban a ser sacrificados o las personas de altas jerarquías. Hoy, el pulque está al alcance de todos y su versatilidad al momento de curarlo ha dado origen a innovadores manjares, como lo son las paletas de pulque.

En nuestro estado, este refrescante aperitivo se ha hecho cada vez más popular. Isaías Guerrero, quien pertenece a la tercera generación de pulqueros de su familia, es uno de los paleteros más creativos del momento.

Lo que hace tan especiales a sus paletas, además de estar elaboradas con la ‘bebida de los dioses’, es su variedad de sabores, pues hay para todos los gustos: tuna, capulín, mango, pitaya, piña, coco, pistache y treinta sabores más, los cuales varían según la temporada del año. Además, el precio es accesible para todos, cada paleta tiene un costo de quince pesos.

Por otro lado, su proceso artesanal mantiene la originalidad de la bebida, puesto que no utiliza ningún saborizante ni colorante artificial.

Todo el sabor y el color proviene de la fruta. En la mañana me llega el pulque natural y hago mis curados, así que las paletas son frescas. Pero lo más importante es que están ricas, no vendo ningún sabor que a mí no me guste, mencionó el comerciante.

Exitoso negocio

Yo siempre les digo a las personas que se den la oportunidad de probar. A veces me dicen que no les gusta el pulque por su consistencia, pero ya en la paleta es muy diferente. Hay personas que se han sorprendido con el sabor, que es muy distinto al de las paletas tradicionales, relató.





Poco a poco, el señor Isaías se ha hecho de sus clientes, quienes lo encuentran caminando por las calles de Apizaco, donde sale a vender casi toda la semana, o a través de su número telefónico 241-168-60-45.

Si deseas probar un auténtico pulque de Nanacamilpa, pero en su versión congelada, no dudes en contactar a este creativo productor y refrescarte al estilo tlaxcalteca.