Sopas instantáneas: ¿qué le das a tu cuerpo?

Por la facilidad de almacenarlas y su practicidad a la hora de ‘cocinarlas’ llevan a muchas personas a recurrir a estas sopas que prometen alimentarte, pero ¿sabes en realidad qué les estás dando a tu cuerpo?

Doble Vía Top10: datos curiosos del mes de octubre

Para empezar este tipo de productos procesados contiene Glutamato Monosódico (GMS), un concentrado que se extrae de plantas como el betabel o la caña de azúcar, cuya función es hacer que la lengua resulte más receptiva a los condimentos.

Foto: Cortesía | Profeco

De acuerdo con la revista del consumidor de la Profeco, varias organizaciones han opinado respecto al GMS, como el Comité Mixto FAO/ OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) quien lo ha declarado inocuo con una "ingesta diaria admisible no especificada". Esto significa que, aunque existen personas que presentan síntomas adversos por su consumo, los científicos afirman no haber encontrado, hasta ahora, reacciones consistentes.

Foto: Cortesía | Profeco

Sin embargo, los detractores de este aditivo alimenticio aseguran que existen investigaciones que prueban su relación con síntomas como dolor de cabeza, sofocación, taquicardia e incluso dificultad para respirar.

Foto: Cortesía | Profeco

En cuanto a sus nutrientes, el organismo público señala que regularmente estas sopas NO aportan nutrientes y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para el organismo.

En Contla, se retiran camadas del Carnaval



Los detalles en ➡ https://t.co/W3XLU48yVN#Contla #Carnaval #Camadas #Covid-19 pic.twitter.com/bRHvMR4eQ7 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 4, 2020

Y es que los alimentos procesados como los instantáneos suelen contener sal en exceso por lo que su consumo tiene consecuencias graves para la salud, por ello lo recomendable es cocinar sopas en casa, cuyos ingredientes adicionales como vegetales, cereales o crema, las hacen más nutritivas.

PARA SABER MÁS

Lo Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no consumir más de 2 mil miligramos de sodio al día, es decir, no más de cinco gramos de sal.

Conciencia y no castigo, en uso del cubrebocas: Sesa



Continúa leyendo ➡ https://t.co/dVzWfTyaJj#Sesa #Cubrebocas pic.twitter.com/oC8cd3SK8S — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 1, 2020

Continúa leyendo:

Doble Vía ¿Por qué el pan blanco e integral de Bimbo no tendrá nuevo etiquetado de alimentos?

Doble Vía La leyenda del maíz, la planta sagrada de México para el mundo