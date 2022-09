[Video] Cumple 50 años rodaje de “El Carruaje” en Tlaxcala

Hace 50 años, El Sol de Tlaxcala informaba el inicio de las grabaciones de una de las primeras telenovelas históricas transmitida por Telesistema Mexicano -hoy Televisa- en 1972, “El Carruaje”.

En las páginas de el Diario de los Tlaxcaltecas se leía que en antiguas haciendas de Tlaxcala e Hidalgo se continuaba la filmación de escenas de “El Carruaje”, obra documental dirigida por Raúl Araiza, que representaba la vida de Benito Juárez.

Producida por Miguel Alemán Velasco, fue la primera telenovela a todo color, alcanzando un gran nivel de audiencia. El primer episodio fue emitido el 13 de junio de aquel año; su horario de transmisión era de 20:00 a 20:30 horas y tuvo un total de 44 capítulos.

En esta serie se recrea el ambiente político que se vivía en 1867, cuando el emperador Maximiliano I de Habsburgo, interpretado por el actor Carlos Monden, está a punto de perder el poder debido a la lucha liderada por Benito Juárez, personaje interpretado por el actor José Carlos Ruiz.

Las grabaciones se llevaron a cabo a principios del mes de abril de 1972 en la hacienda de Ixtafiayuca, ubicada en Nanacamilpa; ahí, las escenas realizadas tanto en el interior como exterior de la construcción correspondieron a los capítulos “El Retorno” y “La Muerte de Meoqui”.

Entre los actores que intervinieron en esas grabaciones se encontraban Eduardo Arcaraz como el mariscal Bazaine, Carlos Jordán en el papel de Castelau y la actriz Julieta Bracho como la esposa del mariscal.

Socorro Juárez, “La Tapatía”; Emma Otomandi, María Konicezny, Teresa Herrati, Airam Fernández, así como Mario Casillas, quien interpretaba al coronel Pereyra, y Jorge Vargas, en el papel del coronel Vélez, también estuvieron presentes durante las grabaciones en tierras tlaxcaltecas.

ESCENARIO INTACTO

A cinco décadas de este acontecimiento, la hacienda sigue luciendo una construcción imponente y majestuosa, como todas aquellas casonas del siglo XIX dedicadas a la producción del pulque.

Solo al abrir el enorme portón de la casa –ahora de color rojo-, pareciera que nos transportamos en el tiempo, y el bello jardín, junto con el continuo trinar de los pájaros, nos transmiten una tranquilidad absoluta.

Alicia Terreros García, quien actualmente es cocinera del lugar, narró emocionada lo que recuerda de las grabaciones de la novela; en aquel entonces ella tenía aproximadamente 10 años de edad.

Recuerdo que a todos nos llamaba la atención la cantidad de gente que había en el lugar, también había muchos caballos. Cuando llegué a la hacienda ya estaban haciendo las grabaciones y no dejaban pasar a nadie, pero como todo niño, era más fácil escabullirse y logré ver algunas escenas de la telenovela.

“Había hombres vestidos como soldados de aquella época, con botas, chaquetas de color azul y fusiles; los vestidos de las actrices eran largos y ampones -seguía contando Alicia-. Vi un carruaje, donde decían que iba el presidente Benito Juárez, y enfrente de la capilla matan a un personaje”.

Otros lugares de la hacienda que sirvieron para locaciones fueron una parte de la azotea, el balcón -que ahora tiene un gran ventanal y desde el cual se puede admirar el bosque que rodea la vieja casa-, el camino que está enfrente de la entrada principal, en el que, antiguamente, había una vía que llegaba a Nanacamilpa y un puente de ladrillo que, con el correr de los años, se derrumbó.

EXPERIENCIAS SOBRENATURALES

Como en la mayoría de las construcciones antiguas tanto habitantes del lugar como visitantes han tenido experiencias sobrenaturales. Abraham Ferrer, administrador de la hacienda, nos narró algunas de estas experiencias que erizan la piel de quien las escucha.

Hace como 10 años –cuenta Abraham Ferrer- estuvieron los soldados aquí, y me dijeron: ‘oiga, está bien padre su dirigencia’, ‘¿cuál dirigencia?’, les pregunté; ‘pues la que pasa, son muy amables y en cada esquina lleva un farol y alumbra muy bonito oiga, son muy sociables; siempre me saludan pero lo raro está en que siempre que llegan al fortín estoy buscando dónde las guardan y nunca los veo pasar’. Entonces les dije: ‘oiga, aquí no hay dirigencia’, lo veo y se le erizó toda la piel.

Y siguió narrando: “Hace algún tiempo hicieron una obra en la parte de atrás, justo a las 12:00 estaban haciendo el reporte del trabajo que se realizó y toman una foto del lugar antes de levantar las cosas que se encontraban ahí y no sale nada en la pared, toman otra en la que el lugar se encuentra totalmente libre de objetos y en la pared se puede apreciar la silueta de una mujer”.

El administrador de la hacienda mencionó que también hay relatos de que se aparecen el Charro Negro, un monje franciscano y una niña.

Uno de los últimos relatos que compartió es que cierto día llegaron unos vendedores de camas, uno de los yernos de los dueños les dice que se queden a dormir, pues hay dos habitaciones de la casona listas. Eran dos matrimonios y uno de ellos traía a una niña de diez u once años.

Entrada la noche, cuando ya se disponían a descansar, el matrimonio que no traía hijos escuchó llorar a una pequeña y pensaron que era la hija de sus compañeros, y al ir verlos para preguntarles el porqué del llanto de su retoño, al llegar al sitio, cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que los padres y la niña estaban abrazados y sorprendidos “¿Qué pasa?” -preguntaron al entrar-, a lo que los padres de la pequeña les contestan “miren”, y vieron en el patio a una niña corriendo y llorando. Acto seguido agarraron sus cosas y prefirieron dormir en su camioneta.

SOBRE LA HACIENDA

La construcción de la Hacienda Ixtafiayuca data del siglo XIX. Era un lugar dedicado a la producción del pulque; diariamente enviaba unos 200 barriles de la bebida de los dioses a bordo de un pequeño tren a Nanacamilpa, y de ahí a la Ciudad de México.

Esta bella hacienda llegó a tener una extensión de cinco mil hectáreas, pero con la Reforma Agraria perdió gran parte de sus tierras. Actualmente tiene alrededor de 25 hectáreas.

El primer dueño fue Eduardo Viñas, tiempo después vendió la propiedad a Pablo Macedo y González Sarabia. La familia Macedo, tras cuatro generaciones, sigue conservando la hacienda lo más intacta posible, tan es así que en el año 2009 el lugar recibió un reconocimiento por parte de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México.

En el sitio se han llevado a cabo diferentes actividades económicas, como la crianza de gansos, pollos de engorda y cerdos, aunado a ello, no ha dejado la producción de diversos granos como el maíz, frijol, cebada y haba.

También, en algún momento, alumnos de una escuela francesa realizaban campamentos de verano en este apacible lugar. Ahí, a los estudiantes extranjeros se les enseñaba el proceso para la elaboración del pan, desde que se segaba el trigo hasta el momento del horneado, así como la forma de vida de los pobladores.

Actualmente, la tranquilidad que ahí se siente ha permitido que la enorme vivienda sea un lugar de retiro para escuelas, empresas y otros grupos que buscan actividades de convivencia y contacto con la naturaleza.

Por supuesto que al encontrarse en la zona del Santuario de las Luciérnagas, en los meses de julio y agosto es un lugar ideal para el avistamiento de estos insectos que maravillan a todos con su centelleante presencia.

