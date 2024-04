Buscará Luis Antonio Herrera alcaldía de Tlaxcala por Movimiento Ciudadano

El partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que Luis Antonio Herrera Pérez será el perfil que los represente en busca de la presidencia municipal de Tlaxcala, debido al arraigo con los vecinos de la demarcación.

En conferencia de prensa, los comités Ejecutivo Nacional y Estatal informaron de la designación de Luis Antonio Herrera para que los represente en la jornada electoral del 2 de junio, así como encabezar un proyecto que surja de las comunidades.

Durante el anuncio de la candidatura por el ayuntamiento de Tlaxcala, Herrera Pérez detalló que durante sus recorridos por las comunidades, delegaciones y fraccionamientos que conforman la demarcación ha avanzado en la construcción de un proyecto del pueblo. Enfático, dijo que su postulación no cuenta con ningún “padrinazgo político” y no habrá nadie que le esté moviendo los hilos, además de asegurar que son el resultado del hartazgo que se vive en las comunidades.

Comentó que el proyecto que encabece será distinguido por valores y principios, que el único aspecto que lo moverá para lograr ser favorecido en la elección por la alcaldía capitalina será: lo único que me mueve es dar resultados, que a Tlaxcala la veamos arriba en el lugar que nos corresponde, promoviendo el deporte, la cultura, el arte, el folclor, los más grandes principios que tenemos nosotros como tlaxcaltecas

Refirió que la contienda no será fácil, pues tendrán que enfrentarse con una de las dinastías que se encuentran arraigadas en el Gobierno del Estado; no obstante, aseguró que no se rendirán del proyecto que arrancaron. Comentó que tendrán que atender “el abandono” al que se ha sometido a la capital tlaxcalteca, asegurar el suministro del servicio de agua potable, energía eléctrica, pavimentación, la inseguridad, entre otros aspectos. “Tlaxcala tiene todo para ser una de las mejores capitales de la República Mexicana, lamentablemente ha caído en las manos de personas que solo buscan satisfacer sus propios intereses”, añadió.

Concluyó que cuenta con una trayectoria de más de 15 años de participar en el municipio capitalino como una persona altruista, principalmente en el ámbito deportivo, de ahí que señaló que decidió participar con Movimiento Ciudadano no porque sea una cuota política, sino por su intención de servicio.

Durante el anuncio de Luis Antonio Herrera, como candidato a la presidencia municipal de Tlaxcala por las siglas de MC, lo acompañaron deportistas locales y nacionales, así como representantes partidistas.