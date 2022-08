DLD regresa a Tlaxcala este viernes para celebrar a la juventud

La celebración presencial por el día de la juventud está de vuelta y, como parte de las actividades del mes, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) invita al concierto de la banda mexicana de pop rock DLD, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de agosto a las 4:00 pm, en el Recinto Ferial de Tlaxcala.

¿Cómo obtener tu pase?

Para poder obtener los pases de acceso al concierto se debe acudir a las oficinas del ITJ con croquetas para perro. Cada kilo de croquetas es equivalente a un acceso. El alimento obtenido será donado a Bienestar Animal Tlaxcala y esta coordinación lo repartirá a diferentes albergues del estado.

No tardes en acudir por tus entradas, pues únicamente se podrán adquirir los días 24 y 25 de agosto en un horario de 9:00 am a 5:00 pm y no será posible intercambiar croquetas por pases el día del evento.

DLD es una banda originaria del Estado de México y se fundó en 1998. De acuerdo con Sony Music, después del éxito de Primario, que los hizo acreedores a Disco de Oro y a dos nominaciones al Grammy Latino en las categorías “Mejor álbum Pop/Rock” y “Mejor canción de Rock” con el tema “Todo Cuenta”, la banda lanzó Futura, una producción discográfica que fue una sensación en plataformas digitales y de streaming que ahora los posiciona como una de las bandas más fuertes de la escena mexicana.

“El Accidente” es el último sencillo del grupo, el cual tiene mucha influencia de la pandemia que movió el estilo de vida del mundo desde hace más de dos años. Este es un sencillo que le abrirá paso al nuevo disco que promete una profunda reflexión sobre el presente, así lo anunciaron en sus redes sociales los integrantes Francisco Familiar (Voz), Erik Neville Linares (Guitarra), Edgar "Pijey" Hansen Otero (Bajo), Gil Santiago Rangel (Batería) y Sergio Vela (Teclados).

