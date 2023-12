Regalo de Navidad: Nydia Cano dona predio para nuevo pozo de agua potable en Ocotlán

Como regalo de Navidad, habitantes de la comunidad de Ocotlán, perteneciente a la capital tlaxcalteca, recibieron de la empresaria y servidora pública tlaxcalteca, Nydia Cano Rodríguez, la donación un predio para la perforación de un nuevo pozo de agua potable.





“Me contaron del proyecto es como decidí donar el terreno al ser el único requisito faltante para no perder el recurso que le presupuestaron a nuestro municipio… si hay algo que he aprendido en estos años es que no puedes hablar de innovación si nuestra gente no tiene agua”.





Al hacer la entrega formal, Nydia Cano aseguró sentirse convencida de que con la participación de la ciudadanía se pueden generar acciones de impacto y que realmente le sirvan a la gente.





La entrega se hizo ante habitantes que se verán beneficiados con el nuevo pozo y que desde hace varios años reportan problemas en el abasto de agua potable que, aseguran, está a punto de colapsar, situación que ha generado que ellos mismos cubran sus necesidades mediante el pago a empresas privadas de distribución de pipas.





“Nos tocan los tamales”, agregó uno de los vecinos que con júbilo recibió la noticia de la donación, la cual se formalizó con la entrega de documentos.