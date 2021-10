Acepta Arturo Morales el triunfo de Cutberto Chávez en el SNTE

Después de que dieron a conocer los resultados preliminares de la votación de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte) que favorecen a Cutberto Chávez de la Rosa, el aspirante a la directiva sindical, Arturo Morales Juárez, aceptó que los resultados de la jornada le fueron adversos.

A través de un comunicado emitido este viernes, Morales Juárez agradeció el apoyo de los más de siete mil 500 docentes que decidieron votar y darle su confianza a ese proyecto joven, de nuevas ideas y, sobre todo, transparente.

Sin embargo, explicó que los números no le favorecieron por tan solo 957 votos, por lo que el resultado tan cerrado lo motiva a seguir trabajando por la organización sindical y por Tlaxcala, pues en su planilla siempre han creído que la polarización no es la vía de construcción de acuerdos ni de un futuro mejor para el sindicato, de ahí que espera que las viejas prácticas de quienes han lastimado tanto a la organización no regresen y que sea un cambio de fondo y no de forma.

“A pesar del resultado me siento muy contento por tantas muestras de cariño, agradecido por haber caminado a mi lado, por haber transmitido nuestro mensaje, por todo el tiempo que invirtieron en este largo proceso sindical. Hoy es tiempo de volver a agruparnos, exigir a la nueva dirigencia todo lo que por derecho nos corresponde y demandar resultados, transparencia y beneficio parejo para todas y todos” , apuntó.

Aunque el candidato de la planilla “Suma magisterial” Cutberto Chávez, se declaró virtual vencedor de la contienda electoral la tarde del pasado jueves, eso no modificará la elección ni podría anularla, pues los resultados son preliminares y de acuerdo con actas de escrutinio y cómputo.





Más del 70 % de los 22 mil agremiados a la Sección 31 votó el pasado jueves.





