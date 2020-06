Ante nueva normalidad, incierto futuro para negocios de cibercafé

El calendario marca el inicio de junio y oficialmente arranca la nueva normalidad, sinónimo de que el confinamiento por Covid-19 ha terminado, lo que representa una nueva era de esperanza para reactivar la economía.

Con la misma esperanza, Manuel N. se levantó desde temprano para alistarse a reabrir su negocio; un internet ubicado en una de las calles céntricas del municipio de Chiautempan y que estuvo cerrado intermitentemente por los estragos económicos que generó la pandemia.

Desde mediados de marzo su economía, su fuente de ingresos a través de ese negocio, se tambaleó ya que los ingresos disminuyeron principalmente por la suspensión de clases que ordenó la Secretaría de Educación Pública en marzo pasado, para evitar la propagación del virus.

Desde esa fecha, ha padecido económicamente, sus ventas cayeron en un 90 % mientras los gastos por servicios de luz, agua y de internet se mantuvieron fijos pese a las restricciones y emergencia sanitaria.

Manuel N., de 35 años de edad, narró a este Diario cómo vio desestabilizar su negocio, cómo aumentaron sus preocupaciones y hasta la desesperación por no registrar ingresos en lo que era su sustento diario.

“Todo comenzó a caer, hubo ocasiones que durante todo el día solo me llegaban 20 o 30 pesos, es una cantidad insuficiente para solventar mis gastos, los de mi familia, la comida del día, ni siquiera para eso me alcanzaba”, señaló sentado frente a su escritorio del recién reabierto negocio.

Manuel N., quien vive con su esposa y un hijo de 14 años, aseguró que ante el panorama desalentador que día a día se presentaba desde el inicio del confinamiento, se vio en la necesidad de cerrar la cortina de su negocio.

Sin embargo, no se dio por vencido, toda vez que seguía siendo el jefe de familia y como tal debía llevar el sustento a casa todos los días.

Se le ocurrió una nueva actividad para paliar la situación

“Decidí dejar esto por la paz. Fue muy triste porque ves tu negocio caer, tus sueños e ilusiones rotas o interrumpidas por un momento, así que cambié el servicio de internet por el arreglo de computadoras e instalación de cámaras de video seguridad a domicilio”, recordó Manuel N.

La respuesta no fue inmediata, pero le dio la oportunidad de crear nuevos clientes y de generar un poco más de dinero en cada jornada diaria.

El joven ingeniero en sistemas computacionales manifestó también que, ante el desolador panorama de su negocio, buscó trabajo, pero para esa fecha ya era 12 de abril y las oportunidades se truncaban, pues las respuestas eran “no estamos contratando hasta que concluya la pandemia”.

“No había vacantes, al contrario, estaban despidiendo gente en fábricas, en empresas y aunque envié mi currícula a varios lugares me dijeron que, por el momento, no estaban contratando, que en cuanto terminara esta etapa del confinamiento me llamarían, pero es la fecha que sigo esperando”, subrayó.

La angustia y desesperación se han apoderado de Manuel N., quien mencionó que a veces no duerme y se mantiene pensativo por la situación económica desfavorable que presenta.

De hecho, comentó que han sido días difíciles. Incluso, al intercambiar información con algunos compañeros comerciantes de abarrotes, frutas y verduras coinciden en que ésta es una de las peores situaciones económicas que les ha tocado vivir.

Agregó que la aparición del nuevo calnavirus llegó a desestabilizar la economía de los pequeños empresarios quienes, día a día, mantenían abiertos sus negocios ofreciendo diferentes servicios.

Así, tras estar 70 días en la zozobra y la angustia, al iniciar el mes Manuel N. vio una oportunidad para reiniciar su negocio, y afianzar sus esperanzas nuevamente.

“Espero que a partir de este día la situación mejore para mí, vengo a abrir con la esperanza y la fe de que me va a ir bien, de que poco a poco las cosas van a tomar su cauce y vengo con la actitud de servir a mis clientes, de trabajar, de estar aquí ofreciendo lo mejor de mí”, mencionó.

Sin embargo, todavía duda que vuelva a ver las ganancias que anteriormente tenía, “sobre todo porque las clases no se reanudarán ahorita, y eso a mí me afecta porque son los estudiantes los que vienen a hacer tareas, son ellos mis mejores clientes, quienes me mantienen activo y vivo mi negocio, pero no pierdo la fe, estoy seguro que poco a poco agarraré clientes y nos irá bien otra vez a mí y a mi familia”.

Por último, el ingeniero en sistemas computacionales resaltó que tendrá que recapitalizarse, pues la pandemia también acabó con sus ahorros y en la recta final tuvo que vender algunos aparatos electrónicos, como computadoras, televisores de plasma y consolas de videojuegos.

CIBERCAFÉ

El negocio de Manuel N. se ubica en la calle Allende número 53 en el municipio de Santa Ana Chiautempan.

CRISIS

Sus ventas cayeron hasta un 90 %, mientras los gastos por servicios de luz, agua y de internet se mantuvieron fijos.





Manuel N., Dueño de Cibercafé

Espero que a partir de este día la situación mejore para mí, vengo a abrir con la esperanza y la fe de que me va a ir bien, de que poco a poco las cosas van a tomar su cauce”





