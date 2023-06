Aplazan sentencia por feminicidio de Cecilia López

Por enésima ocasión, la audiencia de sentencia para el presunto feminicida de Cecilia López fue aplazada para el próximo jueves, por lo cual su padre, Efrén López Hernández, lamentó la dilación del proceso, pues en esta ocasión fue porque supuestamente el presunto culpable “está pensando en declarar”.

A la salida de la Casa de Justicia Emilio Sánchez Piedras, en Apizaco, colectivos y activistas reprocharon el actuar de las autoridades, pues a decir de ellos solo están aplazando lo inevitable, que es una virtual condena por su responsabilidad en los hechos.

En su momento, López Hernández aceptó que de no haber realizado este aplazamiento, la sentencia corría el riesgo de ser amparada por la defensa del presunto feminicida, lo cual también llevaría tener que reponer nuevamente el procedimiento.

“ Yo pudiera decir que otra audiencia más y las que sean necesarias, con tal de no dar algún pie a que se pueden inconformar, que lo harán, pero están dilatando las audiencias, aun cuando tiene asegurado sus derechos, pues los jueces le han preguntado si en algún momento ha estado en contra o si tiene algo que externar y dice que no, por eso creemos que es por complacencia de los jueces al no haber con qué defenderse ”, lamentó.

APERTURAN JUICIO ORAL DE ESTEFANI

Por otro lado, en cuanto al caso de Estefani Hernández, asesinada presuntamente por su expareja sentimental el tres de diciembre de 2021 en la colonia Miraflores, de la capital del estado, este martes fue aperturado el juicio oral en la sala de audiencias orales de la segunda instancia en materia penal especializada en administración de justicia para adolescentes, ubicada a un costado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ahí, Pilar Hernández, hermana de Estefani, dijo que esperan contar con el acceso a la justicia, de ahí que estarán pendientes y observando el procedimiento para evitar su dilación como sucede en otros casos, además de que aportarán todos los elementos para que puedan dictar una sentencia que marque precedente, porque existen feminicidios que no se castigan y, de esta forma, no se reducirá la violencia, mientras no haya un castigo ejemplar.

Acompañada de Edith Méndez Ahuactzin, presidenta del Colectivo Mujer y Utopía, reconoció que hasta el momento no han detectado corrupción en el actuar de los jueces, pero esperan que no se presente, pues los acusados abusan de los derechos que poseen para diferir las audiencias.

Por su parte, Edith Méndez dijo que estarán vigilantes del proceso y de que los derechos de la familia sean respetados, además de que el proceso sea con perspectiva de género, obedeciendo a la máxima de que la justicia debe ser rápida y gratuita, pero la sentencia dependerá de los tiempos.