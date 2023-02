Astronauta Katya Echazarreta motiva a alumnos tlaxcaltecas

Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en llegar al espacio y la más joven del mundo en lograr la hazaña, visitó Tlaxcala para motivar a los estudiantes a perseguir y alcanzar sus sueños.

El gimnasio de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) fue la sede para impartir la conferencia magistral “Sueña en grande”, en la que compartió las dificultades que enfrentó en su etapa de estudiante, lo difícil que fue la vida universitaria, su llegada a la NASA, su viaje al espacio y la meta que tiene para México.

Al concluir la conferencia magistral, Katya Echazarreta firmó libretas, separadores de libros y otros artículos a los estudiantes. | Gibran Espinoza

Ante un recinto lleno, Enrique Padilla Sánchez, rector de la UPTx, dio la bienvenida a la astronauta mexicana y compartió el gran interés de los jóvenes para escuchar su ponencia, a la cual asistieron escuelas secundarias, de nivel medio superior y universidades.

CUMPLIÓ SU SUEÑO

A los siete años de edad, Katya Echazarreta se planteó el sueño de viajar al espacio, lograrlo le costó mucho trabajo y esfuerzo, creer en sí misma, hacer cosas distintas y aprovechar las oportunidades. Su meta la alcanzó a los 26 años de edad.

Reconoció que no fue fácil, pues para llegar a su meta de ser Ingeniera de la NASA, vivió una etapa en que se levantaba a las cuatro de la mañana, tenía varios empleos y estudiaba hasta las dos de la madrugada, de ahí que vivía estrés y cansancio, pero eso no la detuvo.

Al pasar los años, logró entrar a la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, una de las mejores escuelas del país y fue aceptada entre los mejores estudiantes, obtuvo una beca completa de la universidad, así como una beca nacional que solo es otorgada para 80 personas mexicanas.

Ante mejores condiciones derivadas de su esfuerzo, compartió que lo más difícil no fue lograr la ingeniería ni trabajar, fue ser mujer y ser mexicana en un país que es sexista, machista y racista.

Ser mujer, mexicana, morena y chaparrita era catalogado como lo peor en estas escuelas y organizaciones, me veían y pensaban que no sabía lo que hacía, que no merecía estar ahí y que le robaba el lugar a un hombre blanco, pero ellos no sabían todo lo que había hecho y estudiado, pues solo veían el físico, recibí burlas de maestros y compañeros, pero seguí adelante”.

La astronauta mexicana, Katya Echazarreta, arribó a la UPTx para impartir una charla a los estudiantes. | Gibran Espinoza

Compartió que la situación para las mujeres ha cambiado, pero no lo suficiente, pues el 30 % de mujeres en la ingeniería abandona su trabajo en los primeros cinco años por situaciones de discriminación, burlas y malos tratos.

Indicó que pasó momentos en que se sintió derrotada, sola y que no podría seguir adelante, pero retomó su sueño de llegar al espacio, cambió su actitud y creyó en ella para lograrlo, pues los obstáculos y dificultades son parte del proceso para alcanzar sus metas.

Meses después, pasó de ser una de las peores estudiantes a una de las mejores. Además, recibió una llamada de la NASA para una entrevista y por sus buenos resultados le abrieron un área de trabajo específica para ella debido a su amor por la ciencia, la tecnología y el espacio.

Inicialmente tuvo un trabajo de 10 semanas, pero poco a poco se convirtió en un trabajo de ingeniera de tiempo completo en la NASA, esto pasó seis meses antes de graduarse de la universidad. Un año después, fue líder de electrónica para un telescopio que está en los laboratorios más importantes de Estados Unidos.

Fue líder de pruebas para la misión Europa Clipper, un orbitador que va a investigar Europa, que es la luna de Júpiter, el cual es el lugar que podría tener vida. No obstante, eso no fue suficiente, pues tenía la necesidad de llegar al espacio.

En 2019 tuvo la oportunidad de aplicar para ir al espacio, algo que era muy difícil, pero en 2022 recibió un correo para una entrevista para notificarle que era finalista para ir al espacio en el NS-21 de Blue Origin.





“Había aplicado con siete mil aspirantes, de ahí bajaron a mil, a 100 y luego a cinco, yo soy una de esas cinco de todo el mundo, pero solo era uno el seleccionado para la misión que sería en un mes



Después de ser seleccionada para ir a la misión, dijo que esa experiencia y viaje no fue a título personal, pues fue para México. Compartió que pasaron 40 años desde que un mexicano llegó al espacio y fue Rodolfo Neri Vela. Aseveró que una experiencia así cambia la vida, así que espera no sea la primera y la única en cumplir este sueño. Destacó que al regresar de su misión ha buscado crear oportunidades para los jóvenes y lo primero que hizo fue impartir conferencias para niños, lo cual ha repicado en diversas instituciones educativas.

PROYECTO PARA MÉXICO

Los sueños no son suficientes si las oportunidades no existen. Por ello, adelantó que están trabajando en una reforma constitucional, en caso de concretarla crearán la base legislativa necesaria para que en México puedan lanzar los primeros cohetes locales.

Además, podrán contar con tecnología diseñada en el país por ingenieros mexicanos, crear y diseñar tecnología y tener la patente en México para seleccionar al primer grupo de astronautas en la historia del país para misiones locales.

Puntualizó que esto dará oportunidades a los jóvenes para alcanzar sus sueños.





Katya Echazarreta, Astronauta mexicana

Quiero que me hagan la promesa de cuidar al planeta, es nuestro hogar, nuestra casa, no tiren basura en la calle, tampoco arrojen cosas al agua para tener un lugar para nuestros hijos, crecer y respirar nuestro propio aire”.