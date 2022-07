Atltzayanca, pionero en cultivo de capulín

Atltzayanca es un municipio conocido por su importante producción de duraznos en la entidad, pero curiosamente ahí ha surgido la primera huerta de fruta silvestre llamada capulín.

José Martín Saldaña Galindo resultó ser pionero en cultivarlo para su comercialización, a pesar de que en la mayor parte del territorio tlaxcalteca crece el fruto en árboles de forma silvestre.

El capulín es conocido como cerezo mexicano. Se trata de un fruto carnoso, pequeño, de color negro rojizo con sabor agridulce y astringente, pertenece a la familia de la cereza y goza de excelentes beneficios para la salud.

Desde 2011, en la comunidad de Concepción Hidalgo, don Martin experimentó con injertos de esa frutilla y los resultados son tangibles, el tamaño es más grande en comparación con los silvestres.

En el paraje conocido como “La Fracción de Franco” plantó más de 200 árboles injertados que ya están dando alrededor de 10 toneladas anuales de fruta, hecho que resulta extraño porque el sitio también está rodeado de longevos árboles de capulines.

La idea de cultivar arboles de capulín fue por nuestro interés de obtener su huesito y tratarlo como botana, pero al obtener un fruto de calidad dijimos que podríamos también comercializarlo y transformarlo como lo hacíamos con los duraznos, comentó al ser entrevistado en su huerta.

Y es que anteriormente, don José Martín Saldaña también producía duraznos, pero decidió inclinarse por el capulín, ya que los árboles no le demandan alguna inversión económica, solo tiempo para retirarles la maleza y podarlos; la producción es totalmente de temporal.

Además, me trae recuerdos de mi infancia, esa era la fruta que más comía cuando salía de la escuela… era mi fruta preferida, porque no teníamos economía para comprar otras frutas, recordó el fruticultor de 65 años.

El nombre de capulín proviene de la palabra náhuatl capolcuahuitl, compuesta de capolin/cerezo y cuahuitl/árbol, pues desde tiempos ancestrales existe la pequeña fruta y le daban usos esotéricos, pues lo colocaban en amuletos para protegerse “de todo mal”.

Aunque los ancestros también lo usaban para tratar la tos, aliviar la diarrea y el dolor abdominal, pues cocían la raíz y las hojas, para luego endulzarlo con miel de abeja y tomarlo como brebaje.

La venta es para personas de otros estados, porque mis vecinos se ríen de la producción, me dicen que aquí (Atltzayanca) en cualquier esquina encuentran un árbol de capulín (silvestre) para comer y yo se los vendo en 40 pesos el cuarto… A mí no me interesan las críticas, al contrario, me fortalecen, dijo.

Su cosecha es meramente de temporal, a la cual le coloca trampas y cintas adhesivas antimoscas que le proporciona el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, pues esa es la plaga que debe enfrentar, toda vez que la zona es demasiado agreste para alojar azotadores.

Experimenté la primera vez con árboles traídos de distintas partes, intenté injertarlos con otras variedades, pero no funcionó, fue hasta el segundo y tercer intento que pegaron, los fui seleccionando hasta tener mis propias especies que yo mismo nombro, como el Tetele y el Uri, detalló.

De acuerdo a su experiencia, los capulines empiezan a madurar a finales de abril y principios de mayo, pero no los recoge porque son de época calurosa; espera las lluvias para cosechar y ofrecer un producto que no afecte el sistema digestivo de quien lo consume. El apogeo de cosecha es en junio y parte de julio.

Al igual que otras frutas, no resiste las granizadas y los dueños de los cultivos compiten con los pajarillos, porque su naturaleza es alimentarse de frutos silvestres, aunque en ese municipio sobran frutas en los árboles.

TRANSFORMAN EL CAPULÍN PARA LOGRAR UN MAYOR MERCADO

Los capulines son un alimento fácil de digerir; generalmente los comen crudos o cocidos, pero también se pueden consumir en mermeladas, jaleas, jarabes o bebidas alcohólicas como lo hace Georgina Saldaña Martínez, primogénita de don Martín.

En medio de los árboles de la también llamada “cereza del monte”, contó que inició la transformación de los capulines, porque tenía capacitación previa con los duraznos, pero con la nueva producción innovó para el mercado regional.

A la fecha prepara licor de capulín, mermelada, almíbar, capulín deshidratado, bolsas de frutilla fresca y hueso de capulín, este último es el que más comercializa, pues la gente lo consume tostado con sal, como botana.

Su marca registrada es “Capuli”, para quienes deseen adquirir los productos pueden visitarla en Concepción Hidalgo, Atltzayanca, Tlaxcala, frente a la presidencia de comunidad, en una florería o comunicarse al teléfono 276 109 9226.

Los precios de las conservas son 40 y 60 pesos, dependiendo el tamaño, mermelada en 35 pesos, licor en 220 pesos y 40 pesos la charola de un cuarto de kilogramo de fruta fresca.

De acuerdo con especialistas, el capulín contiene altos niveles de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres, reducen el riesgo de padecer enfermedades del corazón o algunos tipos de cáncer, además, brinda fortalecimiento al sistema inmunológico y previene el envejecimiento prematuro.

200 ÁRBOLES injertados plantó don Martín en “La Fracción de Franco”, que ya están dando alrededor de 10 toneladas anuales de fruta.

El gobierno de la República informó que actualmente el país produce más de 227 mil toneladas de capulín, siendo los estados de México, Puebla y Veracruz los que encabezan la lista, ya que en conjunto aportan el 87 % de la producción, es decir, 199.84 toneladas del total nacional.

