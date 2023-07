Aumenta interés en remedios naturales

Derivado de los estilos de vida relacionados con los ritmos laborales y escolares, en Tlaxcala hay cada vez más personas con enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la hipertensión, incluso la obesidad y los problemas gastrointestinales, detectados principalmente en la población adulta y adulta mayor.

Tan solo de enero a la semana epidemiológica 28, que comprende hasta el ocho de julio, el sector salud de la entidad detectó tres mil 687 nuevos casos de personas con diabetes Mellitus No Insulinodependiente tipo II; 44 mil Infecciones intestinales por otros organismos; tres mil 47 casos de hipertensión arterial; 167 personas diagnosticadas de enfermedad cerebrovascular y cuatro mil 399 nuevas personas detectadas con obesidad, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

Aunque, los tratamientos son diferentes en cada paciente, generalmente hay costos elevados en los medicamentos de patente. Por ejemplo, el Metformin, utilizado para la diabetes cuesta en promedio 200 pesos, pero depende de los miligramos, el número de pastillas recetadas por día y la marca.

Ante ello, hay tlaxcaltecas que están buscando nuevas alternativas para cuidar de su salud con remedios naturales, suplementos alimenticios, incluso con los llamados ‘productos milagro’ que se ofertan como una solución natural a los problemas de las enfermedades crónicas, respiratorias, entre otros padecimientos.

Los productos naturales no están a la venta en la variedad de farmacias existentes, pero sí están exhibidos en tiendas naturistas y en farmacias especializadas. Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofeprist) aclaró que estos productos no cuentan con permisos de salud, ni registro, además de que tienen la leyenda “son responsabilidad de quien lo vende y de quienes lo consumen”.

El Sol de Tlaxcala recorrió varias tiendas naturistas, farmacias especializadas y puestos semifijos que están en la capital tlaxcalteca. En éstos pueden encontrarse remedios naturales para hacer infusiones con pequeños trozos de plantas medicinales, tés, jarabes y cápsulas.

Según los empaques los productos sirven para combatir la diabetes, limpiar la sangre, controlar la presión arterial, disminuir los dolores de cabeza, la migraña, reducir los niveles de colesterol, de triglicéridos; inclusive tratar la colitis nerviosa y prevenir dolores graves de vesícula, entre otras enfermedades.

LOS PRECIOS

De acuerdo con el recorrido de este Diario los precios promedio de los productos van de 50, 100 y hasta 200 pesos, dependiendo la presentación del producto, pues muchos son en jarabe y otros en infusiones.

Por ejemplo, el remedio para curar la colitis nerviosa en jarabe vale 250 pesos y en pastillas 180 pesos, aunque depende del lugar en donde se adquiera.

Un suplemento para la tratar los problemas digestivos y bajar de peso cuesta 100 y 300 pesos en cápsulas; el suplemento para tratar la presión alta vale 190 pesos; té para subir las defensas, 50 pesos; té para bajar el estrés, 60 pesos; gotas para disminuir el dolor de várices 40 pesos y en cápsulas 150; té para controlar la diabetes, 20 pesos.

Té para tratar las enfermedades respiratorias y pulmonares está en 40 pesos, debe hervirse en un litro de agua, dejar reposar y tomarlo durante todo el día.

Para el control de la glucosa los clientes se llevan mucho la presentación en pastillas. Cuestan 115 pesos, dijo un empleado de una tienda naturista.

El zapote blanco para la hipertensión es un compuesto, sirve para que baje o suba la presión. Trae tronadora, gobernadora, gama. Vale 105.50 pesos, comentó una empleada de un expendio naturista.

Hasta el momento no hay cliente que me reclame de que el producto salió mal. Tenemos variedad y de a precios, tengo jarabes y pastillas. El jarabe se disuelve en una taza de agua y se lo toma diario para la colitis, con esto a la primera semana se va a sentir bien, expresó una vendedora de un puesto semifijo.

PRINCIPALES CONSUMIDORES

A decir de los empleados de las tiendas naturistas y puestos semifijos, los adultos y adultos mayores son los que más compran los productos naturistas o milagro para atender sus problemas de salud.

Prefiriendo no dar sus nombres afirmaron que son “buenas” las ventas de los productos naturales, al argumentar que la gente confía en que es una alternativa para controlar sus padecimientos.

Los clientes buscan lo natural. Todo lo natural les llama la atención para atender sus enfermedades, por eso damos el servicio de lunes a sábado. Acá nunca se han quejado de que salió mal el producto, al contrario, regresan a comprar otra caja, afirmó una responsable de un puesto semifijo.

LAS OPINIONES DE LOS CONSUMIDORES

Andrea N., de 67 años de edad, compartió que toma un té para controlar la diabetes y la hipertensión. Los compra por separado y hasta el momento, no registra complicaciones de salud.

Lo compro en esta tienda naturista. Me vale 50 pesos y no me siento mal, al contrario, voy equilibrando mi estado de salud porque me detectaron diabetes hace tres años y me cansé de tomar tantas pastillas porque me lastimaron el estómago.

Raquel N., de 45 años de edad, comentó que consume un suplemento para bajar de peso. “Hasta el momento veo que me funciona, es un polvo que debo disolver en agua y tomarlo antes de desayunar, todos los días. Me cuesta 100 pesos”.

Severiano N., de 56 años de edad, dijo que compra unas pastillas para aliviar los corajes, le cuestan 45 pesos.

Es que no faltan los corajes, por eso vine a buscar un remedio. Creo que el precio está accesible, lo que me agrada es que son productos naturales.

María N., de 53 años, dijo que hasta el momento las gotas para limpiar los ojos le funcionan para mejorar su vista.

“Me pongo tres gotas en el ojo para mejorar mi visión, valen 50 pesos. Probé que son buenas, por eso las uso”.

Tanto los que fabrican como los que venden este tipo de productos enfatizan que son eficaces para tratar diversos padecimientos, desde enfermedades respiratorias, hasta problemas de riñón, de vesícula, del hígado, infecciones de vías urinarias, artritis, incluso ofrecen vitaminas que reconstituye el cerebro y los nervios.

Prácticamente, estos productos están al alcance de los consumidores, no necesitan receta y los horarios de venta son flexibles.





ADVERTENCIAS

La Secretaría de Salud precisó que la Cofeprist debe autorizar la comercialización de los medicamentos naturistas, homeopáticos, remedios, así como productos biológicos, con la finalidad de ser evaluados en cuanto a su seguridad y eficacia.