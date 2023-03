Buscarán sancionar a municipios incumplidos

Por no presentar su presupuesto de egresos aprobado por el cabildo conforme a lo estipulado en la Ley Municipal, es decir, al 31 de diciembre del año próximo pasado, la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado buscará sancionar a las demarcaciones incumplidas, esto a través de una iniciativa, advirtió el presidente de dicha Comisión, Jaciel González Herrera.

Local Plantea Gilberto Temoltzin crear sistemas anticorrupción

En entrevista, el diputado del Partido Verde Ecologista de México refirió que al realizar una revisión a la Ley de Fiscalización no existe como tal una sanción de manera directa a modo de corregir estas inconsistencias, de ahí la necesidad de presentar la iniciativa y establecer una sanción económica para los integrantes del cabildo.

Continúa leyendo: ➡️ Sin firma de síndico 9 cuentas municipales

Explicó que si por algunas circunstancias el municipio no aprobó su presupuesto del ejercicio próximo y se apegará al anterior, pues la ley lo permite, estos no podrán realizar un incremento al capítulo 1000, de sueldos y salarios, pero, además, deberán notificarlo así al Legislativo.

Local Aprueban protocolo contra violencia infantil

Un presupuesto siempre va a incrementar de un ejercicio al otro, como son los sueldos y salarios, pues la ley lo faculta, entonces si no aprueban en cabildo dicho presupuesto no habrá incremento en este rubro, pues si lo hicieran caerían en anomalías al ejercer recursos no autorizados, advirtió.

Local [Actualización] Se quedan burócratas sin dirigencia sindical

Asimismo, detalló que esta sanción sería por los días de retraso presentados por la demarcación, algo similar a lo ocurrido con el atraso en la entrega de su cuenta pública, la cual sería para el presidente municipal, síndico, regidores y presidentes de comunidad, pues todos ellos tienen corresponsabilidad en la omisión de la entrega del presupuesto.

No te pierdas: ➡️ Respetará Congreso dictámenes del Órgano de Fiscalización Superior

En este sentido, lamentó que al 31 de diciembre pasado solo 21 municipios entregaron su presupuesto aprobado por el cabildo, aunque posteriormente hicieron un requerimiento a los omisos y, aunque algunos sí cumplieron, todavía siguen pendientes al menos 15.

Finalmente, manifestó que esta medida es para mantener un control de los recursos de los ayuntamientos, para abonar en la transparencia y rendición de cuentas, pues al publicar ese presupuesto en el Diario Oficial la ciudadanía puede consultarlo y tener con claridad cuánto llega a sus municipios y en qué serán ejercidos los recursos.

Con esta determinación el Congreso local no vulneraría la autonomía municipal, pues únicamente es para obligarlos a cumplir con la ley y no intervendría en la aprobación o distribución de sus recursos.