Comisión de Puntos Constitucionales no se organiza, dice Laura Flores

En la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local existe una desorganización al momento de dictaminar las iniciativas que llegan, opinó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano.

Lo anterior, al lamentar que en las reformas hechas ayer al Código Penal de Tlaxcala no haya sido tomada en cuenta la iniciativa que presentó en marzo pasado, cuya finalidad era configurar las hipótesis para clasificar el feminicidio.

Sin embargo, descartó que se trate de algún tipo de revanchismo político, sobre todo en estos momentos que al interior del Legislativo existe una división.

“Es algo ilógico que no se tomara en cuenta ayer mi propuesta, y no tiene que ver propiamente con que si quieren o no, sino que era parte del proceso legislativo y eso es lo lamentable”, expresó.

Explicó que buscaba ampliar las hipótesis para configurar las causas del feminicidio, un tema importante para poder emitir con mayor facilidad la alerta de género.

“Pero hay que empezar por tipificar de manera correcta el feminicidio y a nosotros como legisladores nos toca dejar en claro sus hipótesis, definir por qué sí es feminicidio y por qué no, pero hay una intención de medio legislar por encimita, sin meternos realmente a lo profundo de las discusiones”, dijo.





