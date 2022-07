Complicado, lograr gratuidad en UATx, dice Luis González Placencia

Pese a que se había anunciado la gratuidad en las universidades, incluida la Autónoma de Tlaxcala (UATx), ha sido complicado lograr este proceso para que los alumnos dejen de pagar cuotas, precisó Luis González Placencia, rector de la casa de estudios.

Local Amplía UATx áreas para prácticas profesionales en áreas de la salud

Mencionó que eliminar esos montos no depende de las universidades o la Secretaría de Educación Pública federal, más bien se trata de un procedimiento que debe atender la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No te pierdas:➡️"Pese a pandemia, la UATx no se detuvo": Luis Armando González

Precisó que configurar ese aspecto ha sido muy difícil, pese a que prometieron a las familias, desde hace varios años, que este beneficio sería aplicado este o el siguiente semestre para dejar de cubrir esos montos.

Local Samuel Quiroz, ejemplo para los jóvenes: Álvarez Lima

El rector de la UATx reveló que han realizado esfuerzos aislado para no cobrar más cuotas, pero no se ha logrado un avance.

SE AJUSTAN AL PRESUPUESTO

Te puede interesar:➡️Diseñan alumnos de la UATx nueva alcaldía de Chiautempan

No obstante, González Placencia aseguró que dejar de cobrar cuotas generaría diversos problemas, pues comprometen una parte importante del funcionamiento de la universidad, debido a que el presupuesto que reciben está etiquetado y la mayoría es empleado para cubrir salarios, el resto es para pago de servicios y el funcionamiento mínimo en la casa de estudios.

Agregó que, cada semestre, deben otorgar becas institucionales, comprar equipos y realizar eventos, aspectos que también serían difíciles de cumplir si no cobraran cuotas. No obstante, mostró optimismo y espera que pronto puedan dejar de cobrar los montos para estudiar, por lo tanto, la UATx no ha incrementado esas cuotas desde el 2012 como una manera de contribuir a la gratuidad y no generar mayor impacto en la economía de las familias.

Continúa leyendo:➡️Rector: Jardín Etnobotánico, un proyecto trascendental

Finalmente, dijo que la universidad ha absorbido durante los últimos años el impacto de la inflación, pero este 2022 han padecido el incremento más alto en la historia, pero han logrado subsidiarlo.

Desde 2012, la UATx no ha incrementado el monto de las cuotas para estudiar alguna de las licenciaturas que oferta.

LEE MÁS: ⬇️

Local Alumnos de excelencia convivirán con Cuéllar

Local Observatorio ciudadano y UATx, visibilizan la trata de personas