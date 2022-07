Ingresarán a UATx 3 mil 500 aspirantes

Alrededor de tres mil 500 aspirantes serán aceptados para cursar algunas de las 42 licenciaturas ofertadas en el semestre del Ciclo I Otoño 2022 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), precisó el rector Luis González Placencia.

Mencionó que el proceso de admisión ha tenido buen desarrollo en todas las etapas y la lista de aceptados saldrá a finales de la próxima semana, la cual podrá ser consultada en la página electrónica oficial de la universidad.

Añadió que, en el actual proceso de admisión, registraron que la UATx captó a aspirantes de 26 estados del país, debido a que la entidad ha sido un polo de atracción, principalmente en los estados vecinos, como Hidalgo, Veracruz y Puebla, pero esta ocasión tuvieron impacto en prácticamente tres cuartas partes del país.

“Eso da cuenta que la universidad se conoce a nivel nacional y que la información que se tiene de la casa de estudios es buena, se sabe que los programas educativos tienen calidad y seguramente también pesa que la universidad ha sido tranquila y exenta de conflictos y problemas”.

Puntualizó que la UATx ha logrado tener proyección a nivel internacional, pues algunas carreras brindan la posibilidad de que los estudiantes continúen con su formación académica en otros países.

Respecto al examen en línea, indicó que este semestre no registró solicitudes de aspirantes para presentar la evaluación de manera presencial en las instalaciones, aunque estaban preparados para afrontar alguna posibilidad de ese tipo y tomaron las medidas necesarias para no tener algún inconveniente con el uso de la plataforma, de ahí que no hubo quejas o solicitudes de ayuda o intervenciones extraordinarias.





