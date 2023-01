Con esposas de mandatarios de México, EE. UU. y Canadá, participa tlaxcalteca en la X Cumbre de Líderes

La tlaxcalteca Miriam Carrillo Barragán, quien es física, museóloga y divulgadora del conocimiento y la ciencia, fue integrante del reducido grupo de mujeres que participó en la agenda de trabajo de las esposas de los mandatarios de México, Estados Unidos de América (EE. UU.) y Canadá, durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

La científica originaria del municipio de Chiautempan fue una de las 12 mujeres destacadas del país que estuvo presente en las actividades y diálogos trilaterales que sostuvieron Beatriz Gutiérrez Müller, Jill Biden y Sophie Grégoire en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Durante ese encuentro fueron reunidas mexicanas sobresalientes en la tecnología, el deporte, la literatura, el arte, la música, el derecho y la ciencia, y fue acordada la ejecución de acciones conjuntas para impulsar y empoderar a más niñas y mujeres.

A través de sus redes sociales, Carrillo Barragán agradeció la oportunidad de ser parte de esa convivencia llevada a cabo en el Salón Estrella, en Palacio Nacional, donde el gobierno de México ofreció un almuerzo a las esposas de los mandatarios de Canadá, EE. UU. y México.

“Sin duda compartir y escuchar experiencias de vida ha sido realmente motivador. Sin embargo la calidad la solidaridad y cercanía generaron que este grupo de mujeres acuerde acciones conjuntas para impulsar y empoderar a las niñas y mujeres, escribió.

La física que actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Fomento del Conocimiento en la Universidad Autónoma Metropolitana, agradeció a la embajada de Estados Unidos en México por haberla reconocido como una mujer sobresaliente en el ámbito de la ciencia e invitarla a ser parte de esa importante charla.

SU FORMACIÓN

Miriam Carrillo Barragán estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfocada en el área de Astrofísica de Altas Energías; y su estancia de investigación para su tesis fue en el Departamento de Astrofísica de Altas Energías, en Goddard Space Flight Center de la NASA.

Posee una maestría en Museología, por lo que además de administrar, coordinar y dirigir instituciones culturales y de música, así como equipos de investigación multidisciplinario para la construcción del conocimiento, mejoramiento e innovación de la museología y museografía, gestiona, administra y organiza proyectos musicales y culturales.

A lo anterior se suman sus diplomados en Pedagogía para la Innovación Docente y en Divulgación de la Ciencia.

SU EXPERIENCIA

En la trayectoria de la científica y física está el haber sido subdirectora de vocación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; curadora educativa y jefa del área de curaduría en el Universum Museo de las Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); profesora de Ciencias en el Colegio Madrid A.C. y profesora adjunta de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

A eso se suma que fue vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Exbecarios de los Estados Unidos de América; e integrante del Comité académico del proyecto para la creación de la Especialización en Gestión de Proyectos Museales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

Fue alumna de la Academia Espacial de Educadores en el Centro Espacial y de Cohetes en Alabama, Huntsville. EE. UU.; alumna del Programa de Intercambio Internacional IVLP para jóvenes líderes en ciencia, tecnología y educación STEM en el Departamento del Estado y Embajada de EE. UU.; mentora del programa Niñas Steam Pueden de la Secretaría de Educación Pública, y mentora de la iniciativa Mujeres Hacia al Espacio de la Agencia Espacial Mexicana.

También fue reconocida exalumna del mes del programa internacional IVLP de la Embajada de Estados Unidos por impulsar a niñas y jóvenes hacia la ciencia, y como profesor AstroBVI del proyecto ASTROBVI de Astronomía Inclusiva del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, Chile.

SUS OBRAS

A esa destacada trayectoria se suman colaboraciones en importantes publicaciones de divulgación científica como “Proper Motion of Pulsar B1800-21” de W. F. Brisken, M. Carrillo-Barragán, S. Kurtz, and J. P. Finley.

También “Broadband, Time Dependent, Spectroscopy of the Brightest Bursts Observed by BATSE and EGRET TASC” M. M. González, M. Carrillo-Barragán, B. L. Dingus, Y. Kaneko, R. D. Preece; el libro de texto a nivel secundaria Ciencias II (Física) de Mc Graw Hill y “Donde el corazón late más fuerte. Educadorxs de museos en México I”.

