Consultan tutores los canales de TV

Ante la cercanía del comienzo de clases a distancia correspondiente al ciclo escolar 2020-2021, los paterfamilias y tutores en el estado recurren a los medios de comunicación para informarse sobre los horarios de las clases en el nivel básico.

Este Diario observó que por medio de las redes sociales, los papás están interesados conocer la hora y el canal de televisión que deberán sintonizar el próximo 24 de agosto.

Pero también externaron que no saben correctamente los horarios para que sus hijos comiencen a seguir los contenidos educativos.

Por Facebook, un papá manifestó que algunos canales no se sintonizan en su televisor. En otro punto de vista, una mamá dijo que no cuentan con este aparato para seguir las clases, que no tienen internet, ni teléfonos celulares.

Otro grupo de padres cuestionó las clases por televisión porque dudan que sus hijos pongan atención. En respuesta los tutores comentaron que a pesar de las alternativas que diseñan los gobiernos siempre hay críticas

