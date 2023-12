Contabiliza Mujer y Utopía A.C. 270 feminicidios en Tlaxcala en los últimos 15 años

Integrantes del Colectivo Mujer y Utopía A.C., reprocharon que de 2008 a la fecha en Tlaxcala se han registrado 270 asesinatos de mujeres.

El pasado martes, desde la explanada de la Plaza Juárez del municipio de Tlaxcala, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo, recriminó a las autoridades que en ese lapso hayan apenas siete sentencias dictadas como parte de la reparación del daño por esos feminicidios.

Sin embargo, aclaró que no son sentencias integrales y que eso no repara el sufrimiento de las cientos de familias que han tenido que despedir a su ser querida de una forma brutal, además de que no hay estrategias que garanticen la no repetición y pongan un alto a la impunidad.

No queremos que se olvide a ninguna mujer asesinada, aceptamos la reclasificación que se ha hecho a más del 90 % de los feminicidios ocurridos en nuestro territorio y tampoco aceptamos las declaraciones falsas y a modo de las autoridades estatales, expresó a nombre de Mujer Utopía A.C.

Acompañada de familiares de Estefani N., una joven que fue privada de la vida hace dos años y por cuyo delito se sigue una audiencia en contra de Luis David N., Méndez Ahuactzin aseveró que Tlaxcala no es un estado seguro para las mujeres, al actualmente ocupar el octavo lugar en tasa porcentual del feminicidio, a pesar de que las cifras no reflejen la totalidad de los casos que han ocurrido en lo que va del año.