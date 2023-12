¡Cuidado con las estafas navideñas! Juguetería ofrece atractivos precios en Tlaxcala, pero su domicilio es falso

Comenzaron las compras de pánico para la celebración navideña, situación que aprovechan algunos estafadores, como ocurrió con una supuesta juguetería que dice tener domicilio en Tlaxcala y ofrece precios muy bajos y envíos nacionales, pero el comercio no existe y solo roban el dinero de las personas.

Local Aumentan ventas comercios con pagos electrónicos

Infórmate: ➡️Compras navideñas por internet superarán a comercios comunes en EU

En redes sociales ha crecido la popularidad de la "Juguetería 3B" por ofrecer consolas de videojuego a precios muy bajos, pues un artículo que generalmente cuesta seis mil pesos, lo ofrecen en solo dos mil pesos, situación que resulta atractiva para internautas. Hasta el momento, sus publicaciones tienen miles de reacciones y comentarios para solicitar información.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A los usuarios interesados en comprar, para brindarles mayor confianza, les aseguran tener tienda física en la plaza comercial Prisma, situada en calle Porfirio Díaz número 41, en el municipio de Tlaxcala, como referencia está ubicada casi enfrente de las instalaciones de la Universidad Popular de Tlaxcala.

La forma en que operan los estafadores es solicitar al interesado una transferencia o depósito para pagar la consola o juguete y presuntamente enviar el producto a domicilio, pero todo es un robo.

Policiaca Defraudan a hombre al venderle un terreno de propiedad ejidal

No dejes de leer: ➡️Día de las Madres: compras en línea repuntan por promociones y descuentos

Este Diario obtuvo información con el personal de la plaza Prisma y confirmaron que es una estafa, pues la juguetería no existe en ningún local de este espacio comercial. Incluso, señalaron que varias personas se han comunicado para preguntar por el establecimiento, pero han tenido que desmentir la información.

Recomendamos que denuncien para evitar que más personas caigan en esta estafa, la juguetería no existe en esta plaza, nunca ha tenido local, sabemos que son varias personas las que cayeron en este robo, aseguró el personal.

Doble Vía ¿A ti también te pidieron “un minuto de tu tiempo” por WhatsApp? Cuidado, podrías ser víctima de fraude

Más detalles: ➡️¿Vas a realizar compras en el Hot Sale? El Inai te recomienda esto

Por lo tanto, las personas pueden acudir a la plaza que tiene abiertas sus puertas de 8:00 a 21:00 horas para corroborar que no existe la tienda.

OTRAS ESTAFAS EN APIZACO

Una madre de familia informó a este Diario sobre otras estafas que ocurren en Apizaco durante las compras navideñas, pues al intentar comprar juguete hizo una transferencia de mil 200 pesos y posteriormente la bloquearon.

De acuerdo con su testimonio, ayer viernes encontró una página de Facebook que ofrece juguetes y artículos a bajo costo, de ahí que compraría una casa de muñecas y se puso en contacto vía redes sociales con "Andrea Morales", perfil que efectuó las publicaciones.

Municipios Alertan a estudiantes de la Capital sobre delitos cibernéticos

Continúa leyendo: ➡️Latinos ahora compran más en Black Friday y Cyber Monday

Compartió que la forma de operar es que solicitan apartar el juguete porque tienen muchas personas interesadas, de ahí que solicitan un depósito y comparten el número de cuenta, posteriormente se ponen de acuerdo para la entrega en un punto y hora determinada.

"Más tarde se ponen en contacto y mandan un mensaje de un número que comienza con lada 56, pero no funciona para llamadas, solo para mensajes y mandan una ubicación en Apizaco, al momento de la entrega la chica no se presenta y tampoco contesta los mensajes, después se comunica diciendo que hará un reembolso porque vendió el juguete, pero tras pasarle los datos me bloquearon y perdí mi dinero".

Indicó que hizo una publicación en Facebook para alertar a otras usuarios sobre la estafa y se dio cuenta que varias personas fueron robadas.

Finalmente, dijo que asistió al supuesto domicilio de la vendedora en la colonia Fátima, en Apizaco, pero los vecinos dijeron no conocerla en esta zona.