Desecha TEPJF juicio interpuesto por magistrado del TET

El medio de impugnación interpuesto por Miguel Nava Xochitiotzi, magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), para conseguir el reembolso de un choque automovilístico que sufrió en Veracruz, fue desechado por el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Municipios No accede patronato a entregar inmueble del Mercado de Artesanías

Este día, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales radicado en contra del presidente del TET, los magistrados federales determinaron que era improcedente el pago de una póliza por concepto de deducible puesto que es ajeno al ámbito del derecho electoral.

Local Impugna magistrado negativa de reembolso; chocó auto en Veracruz

Al no haber otra instancia ante el TEPJF para impugnar esa resolución, el magistrado del TET está obligado a absorber en su totalidad los gastos generados por ese choque vehicular ocurrido el 31 de octubre de 2019, cuando asistió a esa vecina entidad para participar en la conferencia “Retos del Sistema Jurídico Electoral”.

Como lo informó este Diario, Nava Xochitiotzi buscaba que la Dirección Administrativa del TET le reembolsara la cantidad de 17 mil 760 pesos que pagó del deducible por la reparación de los daños al vehículo que es propiedad de ese órgano electoral.

Nava Xochitiotzi argumentó que al trasladarse al sitio donde tendría lugar el evento impactó el automóvil oficial que tiene a su cargo contra la barrera metálica de la autopista Xalapa, ya que los charcos generados por la lluvia que ese día se registró en la zona “jalaron” la unidad tipo Equinox con placas de circulación XXA-1650, cambiando su dirección hasta hacerla colisionar.

Foto: Cortesía | TEPJF

Y aunque el magistrado alegó que el accidente no fue por una imprudencia o negligencia de su parte, la directora administrativa del TET, Rocío Castillo Rodríguez, determinó que no era procedente que el órgano electoral absorbiera dicho pago, al señalar que Nava Xochitiotzi no acreditó el dictamen que deslinde o no su responsabilidad en el percance.

#Hoy || Tras la sesión, el Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi se comprometió a trabajar con responsabilidad e imparcialidad cada asunto en materia electoral

🏢@TEPJF_informa @CCSalaSuperior @TEPJF_SRCDMX @TET_Tlax@ATERMAC

👨🏻‍⚖️@LMunozC1980

👨🏻‍⚖️@JosLumbrerasGa1 pic.twitter.com/m7oFCqVz0s — TETlax (@TET_Tlax) 10 de diciembre de 2018

NO DEJES DE LEER

Local José Lumbreras es presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala

Cultura Mantiene el ITC exposiciones de Red de Museos