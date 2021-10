Día del Médico | Médicos, héroes en lucha contra Covid

Con la llegada de la pandemia por Covid-19, el personal del sector salud se convirtió en la primera línea de combate contra esa enfermedad que, a inicios de 2020, prácticamente era desconocida en todo el mundo.

Sin contar con un tratamiento y mucho menos el conocimiento del comportamiento de un virus, los médicos y médicas fueron los encargados de atender a los pacientes contagiados por el SARS-CoV-2, y por arriesgar su vida para ello fueron considerados héroes.

De por sí la labor de los médicos es titánica pues implica una gran responsabilidad al tener a su cuidado una vida humana y la constante actualización en la medicina. La pandemia por Covid-19 significó para ellos un reto que afrontaron con miedos, pero sin titubeos.

Con motivo del Día del Médico conmemorado este 23 de octubre, El Sol de Tlaxcala platicó con José Ramón Cacelín Garza, un profesional de la salud adscrito al Hospital General de Nativitas, una de las tres unidades médicas de la Secretaría de Salud del estado (Sesa) reconvertida para atender a personas con complicaciones por esa enfermedad, y que además fue el sitio en el que muchas de ellas perdieron la vida.

VER MORIR PACIENTES, LO TRISTE DE LA PANDEMIA

Para José Ramón Cacelín Garza, médico internista adscrito al área de Covid-19 en el Hospital General de Nativitas, ver morir a sus pacientes fue una de las experiencias más tristes que le ha dejado la pandemia, sobre todo porque ya no hubo una despedida entre el paciente y sus familiares y amigos.

La labor de los médicos ha sido titánica durante la pandemia. Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

"Lo más triste es cuando un paciente de Covid se va, porque se va solo", lamentó.

En la charla, el doctor compartió que en ese hospital implementaron dos estrategias para dar un poco de consuelo a los internados por esa enfermedad, sobre todo a quienes están muy graves y que difícilmente vencerán el contagio.

Una de ellas es proporcionar un equipo de comunicación (como un radio o un teléfono) para enlazar al paciente con su familia, para que puedan despedirse.

La otra acción, comentó, es que personal de enfermería lee a los enfermos, como mensajes para levantar su ánimo.

"Nosotros les leemos y no sabemos si escuchan o no, eso no se puede saber, pero los compañeros de enfermería les leen las cartas a los pacientes y más de una persona nos han dicho que el paciente ha derramado lágrimas mientras les leen la carta, y por eso creemos que sí nos escuchan", contó.

LO BUENO DE LA SITUACIÓN

Sin embargo, el médico dijo que también hay cosas buenas que pueden ser rescatadas en la pandemia, como el ser testigos de la recuperación de pacientes.

"Recientemente uno de los pacientes que salió del hospital tras cursar Covid-19, y que estuvo más de un mes hospitalizado, grabó un video que nos hicieron llegar, en donde nos agradece la atención; lo oímos hablar y es cuando nos damos cuenta que lo que hacemos es bueno... recuerdo que el primer paciente que dimos de alta y que fue de los primeros que salió del hospital le tomaron fotos y vídeos, pero eso ya no pasa", relató.

NOS AGARRÓ MAL PARADOS, DICE

"A todo el mundo Covid-19 agarró mal parados", opinó el médico internista al explicar que no estaban preparados para enfrentar esa emergencia sanitaria

"Y aunque ya sabíamos que iba a llegar (el virus) no sabíamos cómo iba a ser y luego, una vez que llegó al país, sabíamos que era cuestión de tiempo en que llegara a todos los estados y Tlaxcala, si no mal recuerdo, fue la última entidad en registrar su primer caso, por lo que podríamos ser la última entidad en salir", expresó.

Relató que al inicio muchos profesionales de la salud atendieron casos Covid-19 sin saberlo, sobre todo porque los síntomas eran similares a una neumonía.

Empero, mencionó que las cosas se complicaron cuando los pacientes con esa enfermedad tenían otros padecimientos y comorbilidades como diabetes, hipertensión, problemas en el corazón, en el riñón o en el hígado, por ejemplo.

Estableció que a todo eso se suma la falta de medicamentos para atacarla, pues aunque fueron usadas varias medicinas, después fueron descartadas al causar efectos secundarios en los enfermos.

"El problema es que muchos de los tratamientos causaban una eficacia in vitro, en estudios y en laboratorio, pero pasar de los estudios a la población fue completamente diferente", dijo.

Comentó que una de las primeras acciones del gobierno estatal ante la llegada de la pandemia fue informarles y capacitarlos acerca del comportamiento del virus y sobre lo poco que al momento se conocía, como la forma de contagio y que debían dar a sus pacientes un manejo de soporte, pues a casi dos años de su aparición no existe un tratamiento eficaz para curar esa enfermedad.

LA ADAPTACIÓN

Adaptarse a una nueva realidad por Covid-19 también fue complicado para los profesionales de la salud, y en el caso del médico José Ramón las complicaciones fueron, y siguen siendo, de índole emocional. En un principio por la incertidumbre que se vivía al no conocer cómo sería el comportamiento del virus, y porque eran los médicos quienes al estar en la primera línea de combate, estaban también expuestos al contagio y a contagiar a sus familiares.





"Yo creo que lo emocional al momento jugó y sigue jugando un papel muy importante, y yo creo que la gente ya está harta porque ha pasado un año y sigue siendo la misma situación, desde luego que esta misma rutina cansa", expresó.

Mencionó que en cuanto a lo físico también hubo un desgaste y hasta cambios, pues en su caso particular sufrió modificaciones en el tono de piel de su rostro, principalmente en su nariz, y la aparente pérdida de la huella digital en sus manos, una situación de la que se dio cuenta hace unos días al hacer un trámite en el Instituto Nacional Electoral, en donde le fue sumamente complicado le fueran detectadas.

"Para poder hacer ese proceso me llevé como 10 minutos, se desgastan bastante y yo creo tiene que ver con un contacto tanto tiempo con el látex, porque podemos tener los guantes en promedio alrededor de seis horas", mencionó.





Pese a todas las experiencias que podrían calificarse como malas, el médico José Ramón abraza con amor su profesión, sobre todo porque sabe que es su responsabilidad salvar vidas humanas.

DATO:

En el Hospital General de Nativitas fueron implementadas dos estrategias para consolar a los pacientes: proporcionaron equipo de comunicación y leían mensajes de esperanza a los enfermos.





Ver morir a los pacientes fue una de las experiencias más tristes que dejó la pandemia porque no despedida entre los familiares y amigos"





José Ramón Cacelín Garza, Médico internista adscrito al área de Covid-19 en el Hospital General de Nativitas

