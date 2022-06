Dialogan en torno al caso Xicohtzinco

Como parte del proceso que se sigue para la suspensión del ayuntamiento de Santo Toribio, integrantes de la Comisión Especial integrada por la LXIV legislatura sostuvieron una mesa de trabajo con el presidente municipal, Luis Ángel Barroso Ramírez, así como representantes del Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco (MRX).

La reunión fue para informar a las partes que se abrió el periodo para presentar las pruebas que a su parecer consideren pertinentes e integrarse al expediente, pues la comisión de diputados encabezada por Miguel Ángel Caballero Yonca, tendrá un plazo de 15 días para presentar un informe a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

El encuentro fue de forma separada y a puerta cerrada, en el caso de la reunión sostenida con el alcalde, Luis Ángel Barroso Ramírez, esta fue trasmitida por la página oficial de Facebook del Congreso del Estado.

En tanto, la reunión con los representantes del denominado Movimiento por la Recuperación de Xicohtzico, encabezado por Crispín Corona Gutiérrez, no fue difundida a través de las redes sociales del Poder Legislativo y se realizó de manera privada.

LAS IMPRESIONES

Al concluir la reunión, el presidente municipal Luis Ángel Barroso Ramírez informó que le dieron a conocer sobre el expediente radicado en su contra, para que presente los medios de prueba que considere pertinentes para su defensa y sean considerados en la integración del Dictamen.

Conforme al proceso que se sigue en su contra, aseguró que aceptará la suspensión del ayuntamiento siempre y cuando los diputados cuenten con los elementos probatorios de que incurrió en una ilegalidad, pues aseguró fue electo conforme a derecho y ratificado su triunfo por las autoridades jurisdiccionales competentes.

Enfatizó que, la inconformidad deviene por su negativa a que una comisión perteneciente al Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco intervenga en el manejo de los recursos públicos de la demarcación.

Barroso Ramírez externó que no fue notificado del proceso conforme a derecho, aún así decidió solicitar una mesa de trabajo en la que dejó claro que no está cerrado al diálogo, pues asistió a 11 de mesas de trabajo con el grupo inconforme, no obstante, aseguró se negaron a alcanzar un acuerdo.

Precisó que “lla única intención que tenemos como ayuntamiento es que el conflicto se resuelva lo más pronto posible”, por lo que planteó que presentará las pruebas documentales, fotográficas y videos con los que cuentan.

Además, señaló que ante la Procuraduría General de Justicia del Estado han promovido más de 70 denuncias en contra de integrantes del movimiento de inconformes, de estás 20 han sido promovidas directa e indirectamente por Luis Ángel Barroso Ramírez.

Mientras que tanto, en representación del movimiento de ciudadanos, Crispín Corona Gutiérrez, comentó que fueron informados de la instalación de la Comisión Especial de diputados para desahogar el expediente 6480/2021, además de que tuvieran conocimiento que ya están en etapa de aportar pruebas.

Corona Gutiérrez explicó que aportarán los elementos que tengan a la mano en el periodo establecido de 15 días hábiles para cumplir con este trámite, pues se apegarán a lo que establece el proceso conforme a derecho. Enfatizó que debido a que la comisión solo tendrá que aportar los elementos de prueba a la Comisión de Puntos Constitucionales, cumplirán con lo que marca la Ley de Responsabilidades a los Servidores Públicos.

INTEGRARÁ COMISIÓN ESPECIAL EL INFORME

De manera reservada, el presidente de la Comisión Especial, Miguel Ángel Caballero Yonca, explicó que la reunión con las partes involucradas en el conflicto de Xicohtzinco fue solo para informar que están en condiciones de presentar pruebas sobre el expediente que están desahogando.

Aclaró que la Comisión Especial solo estará encargada de la concentración de pruebas y no de escuchar los alegatos de los involucrados, para posteriormente rendir un informe a la Mesa Directiva y que esta se encargue de turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

EL APUNTE

La Comisión Especial solo estará encargada de la concentración de pruebas y no de escuchar los alegatos de los involucrados.





