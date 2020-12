Diputados y productores, pactan analizar aumento de presupuesto al campo

Después de varias semanas de “recibir largas” por parte de los diputados locales, los productores del estado fueron escuchados y atendidos en sus demandas de aumentar el presupuesto al campo para el próximo ejercicio fiscal.

En una mesa diálogo entre campesinos y líderes del Movimiento Social por la Tierra (MST) y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta) con algunos diputados locales, acordaron que su petición será analizada, pero que antes deberán conversar con el titular del Ejecutivo local, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, para que desde ahí sea revisada la distribución del Presupuesto de Egresos 2021, de forma específica el recurso etiquetado al campo.

Además, también analizarán las reglas de operación de los programas, pues a decir de Diego Lira Carrasco, dirigente estatal de MST, y de César Recova Romero, líder de la Unta, los diputados señalaron que es tarea del Ejecutivo.

Los representantes de los campesinos señalaron que darán puntual seguimiento a sus peticiones, sobre todo durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021, y que en caso de no ser atendidos intensificarán sus protestas, pues no están dispuestos a vivir una situación similar a la de este año.

INGRESAN POR LA FUERZA

Antes, al no ser escuchados por los diputados locales tal como había sido acordado, ayer integrantes del MST y de la Unta ingresaron por la fuerza al Congreso local para solicitar a sus representantes populares atender sus demandas.

Luego de esperar por aproximadamente dos horas, los productores decidieron abrir por medios propios la puerta superior del pleno del Congreso local y de esa forma estar presentes en la sesión ordinaria de ayer, algo que les había sido negado.

Y es que habían pactado una reunión con una comisión de legisladores, pero al no tener alguna respuesta los campesinos buscaron la forma de ser escuchados y amagaron con no retirarse de Palacio Legislativos hasta no existir un acuerdo.

"Seguimos de pie", "Para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno" y "El gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el gobierno", fueron frases que los productores plasmaron en dos mantas que exhibieron durante la plenaria.

