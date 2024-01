Dirección del CAM 01 queda temporalmente a cargo del supervisor de zona

El servicio educativo para los 86 estudiantes del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 01, ubicado en Ocotlán, Tlaxcala, continúa de manera normal, pues los docentes laboran en sus diferentes áreas a pesar del conflicto que obligó a que Antonio Hernández Villafaña, supervisor de zona, asumiera temporalmente la dirección.

Los profesores de la escuela que atiende a niños con discapacidad o algún trastorno informaron a este Diario que, desde el pasado lunes, no permitieron el ingreso de la directora Claudia N., acusada de acoso laboral y cometer diversas irregularidades en la institución educativa.

Indicaron que cansados de los malos tratos y de ser obligados a realizar actividades que no les corresponden decidieron manifestarse el pasado viernes a las afueras del CAM, protesta que fue atendida por personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), quienes les solicitaron enviar un oficio a las autoridades estatales sobre la situación que prevalece en la escuela.

Los trabajadores del CAM detallaron que entregaron el oficio el pasado 26 de enero a la jefa del Departamento de Educación Especial de la Sepe-Uset y otro a la Secretaría de Gobernación, donde exigieron la destitución de la directora y precisaron que no le permitirían el ingreso, así como a la maestra que funge como subdirectora sin contar con este nombramiento.

Además, revelaron que durante el tiempo que las dos maestras no acudan la laborar deberán efectuar una investigación para corroborar los señalamientos e irregularidades que persisten en la institución educativa con la finalidad de lograr su separación del cargo, pues no negociarán su permanencia en la institución.

Puntualizaron que no fijaron un plazo para la investigación, pero comentaron con el Área Jurídica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que no habrá más diálogo, pues no permitirán más intimidaciones y trabajar con temor a represalias.

Por lo tanto, los docentes laboran con oficinas cerradas de la dirección y subdirección, pero durante las mañanas y tardes acude el supervisor, quien ha brindado su apoyo y comunicación para atender los inconvenientes que surjan.

Finalmente, dijeron que están por cambiar la comisión de profesores, quienes se hacen cargo de los eventos programados durante el mes que les corresponde y la comisión de febrero asumirá su responsabilidad y obligaciones sin importar si cuentan o no con directiva, pues el CAM opera normal y los docentes mantienen el compromiso de cumplir con sus horarios y funciones.