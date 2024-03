Educación privada es auxiliar de la pública

La educación particular o privada es una alternativa más completa para formar a los alumnos, pues cubre los vacíos que presentan las escuelas públicas, como el acceso a internet, el aprendizaje constante del inglés, horarios extendidos, mayores días de clases y formación artística o deportiva, entre otros.

Este tipo de educación no es para todos, pues solo algunas familias pueden pagar por esa calidad y para otros resulta una inversión que implica sacrificios para cubrir todos los gastos extracurriculares.

Los padres de familia deben tener una economía que permita cubrir pagos de colegiatura, exámenes, servicios académicos, clases adicionales, distintos tipos de uniforme, papelería, cuotas de festivales y hasta personal de seguridad, entre otros.

Existen 378 escuelas privadas de nivel básico en la entidad. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Incluso, estas instituciones cuentan con atractiva y moderna infraestructura, paredes coloridas, mobiliario didáctico, jardines, áreas de juego, espacios de lectura y hasta granjas.

Respecto al plan de estudios, las escuelas particulares cubren los programas oficiales de educación básica obligatoria, pero también imparten actividades y materiales adicionales como: idiomas, música, deportes, técnicas, oficios y artes, además cuentan con horarios más amplios respecto a la pública, comedor, transporte e instalaciones especiales, pero todo con un costo adicional.

Las escuelas particulares ofrecen espacios más cómodos a su matrícula. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Estas instituciones también están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública y cuentan con Clave del Centro de Trabajo para que los programas de estudios tengan validez en el nivel de preescolar, primaria o secundaria, algunas integran inicial o maternal y medio superior. Además, tienen el aval y reconocimiento del Gobierno de México mediante la dependencia educativa federal.

Las escuelas particulares resultan muy atractivas para los padres de familia que quieren brindar lo mejor a sus hijos, pues ofrecen un mejor nivel académico, instalaciones modernas y óptimas y una educación personalizada con grupos reducidos.

La educación particular o privada es una alternativa más completa para formar a los alumnos; cubre los vacíos que presentan las escuelas públicas. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala



VENTAJAS DE ESCUELA PARTICULAR INCORPORADA A SEP

Además de los beneficios académicos, las escuelas particulares incorporadas a la SEP tienen la ventaja de ofrecer planes de estudio que cumplen estándares de calidad establecidos en el Sistema Educativo Nacional.

Cuentan con instalaciones y recursos pedagógicos de mayor calidad empleados para que los estudiantes comprendan mejor los contenidos y los lleven a la práctica, aspecto que es un requisito y regulación para mantener su estatus de incorporación.

Además de sus planes curriculares avalados por la SEP, ofrecen otras asignaturas. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

El reconocimiento oficial es otra bondad, aspecto que permite a los egresados continuar su educación y acceder a oportunidades laborales.

Las instituciones privadas son evaluadas y supervisadas regularmente por autoridades competentes para asegurar que brindan un aprendizaje completo a los matriculados.

¿QUÉ HACER ANTE UN ABUSO?

Cinco mil jóvenes del estado estudian en universidades privadas. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Contar con validez oficial no exenta a las familias de sufrir un abuso en los pagos que solicitan las escuelas privadas, de ahí que pueden ampararse en la Ley Federal de Protección al Consumidor para garantizar sus derechos y regular las obligaciones de los proveedores, en este caso el colegio.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las escuelas tienen la obligación de informar por escrito, antes de la inscripción de cada ciclo escolar, la lista de programas y grados que ofrecen, los reglamentos vigentes y los recién implementados, calendario de pagos, descuentos, recargos y demás costos que implicará la educación de los menores.

Los interesados deben cubrir el costo de inscripción o reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, cobros por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, duplicados de certificados, constancias, credenciales, cursos complementarios, prácticas deportivas especiales y otras actividades extracurriculares. Algunas instituciones también ofrecen servicio de transporte y alimentación.

Según la Profeco, las cuotas deben ser determinadas en moneda nacional y pueden variar de acuerdo con el grado. Además, durante el ciclo escolar, las colegiaturas no deben incrementar unilateralmente y los aumentos son acordados entre la escuela y la asociación de padres de familia o la mayoría de usuarios.

En el aspecto económico, la institución federal determina que no deben establecer aportaciones extraordinarias, los donativos son voluntarios y no pueden exigir con proveedores determinados la adquisición de útiles escolares, uniformes, libros y otros servicios.

Los gastos para celebraciones de eventos cívicos, sociales o recreativos que organice la escuela deberán ser voluntarios y sin condicionar las calificaciones de los alumnos.

Al dejar de pagar tres o más colegiaturas, la Profeco precisa que la institución dará por terminada la relación contractual y deberá notificarlo al menos 15 días antes de la determinación, pero no pueden retener la documentación oficial y tienen que entregarla en máximo 15 días después de la solicitud y sin costo adicional.

NO TODO ES FAVORABLE EN LA EDUCACIÓN PRIVADA

Pese a que la educación privada ofrece diversos beneficios a los estudiantes, no todo es favorable, aseguraron padres de familia y docentes.

David N., un docente de nivel básico que laboró durante un año en una escuela privada de Teolocholco, compartió que solo soportó estar poco tiempo en la institución debido a que las condiciones no eran favorables.

Compartió que el sueldo era muy bajo, pues recibió alrededor de dos mil pesos a la quincena, sumado a eso, soportó innumerables descuentos por cuestiones que calificó de absurdas.

“Nos descontaban por llegar tarde, por no cumplir los objetivos y eso lo entiendo, pero el colmo fue cuando me quitaron un recurso de mi sueldo por portar mal la corbata, en ese momento decidí dejar de laborar en esa escuela, actualmente imparto clases en la educación pública y el ambiente es favorable, imparto mis clases con mayor libertad y el sueldo es mejor”, compartió.

Al dialogar con Cristina Hernández, una madre de familia que tiene una hija en un colegio de Chiautempan, detalló que no cuenta con la solvencia económica para pagar una institución de este tipo y debe sacrificar varios aspectos para reunir el monto de la colegiatura.

“En varias ocasiones me ha resultado muy difícil para completar el dinero de la colegiatura, en mi trabajo me he quedado horas extra para tener un ingreso adicional, incluso he recurrido a colectas para pagar el viaje de mi hija para competir en concursos de matemáticas, el que vaya a un colegio particular no implica que tenga los recursos para pagarlo, pero vale la pena por los servicios que ofrece”, dijo.

Compartió que su menor hija estudia el tercer grado de secundaria y cubrir los gastos no ha sido sencillo, pero ver sus avances educativos es gratificante.

EL 10.3 % ACUDE A ESCUELAS PRIVADAS

Durante el ciclo escolar 2022-2023, que es la cifra más reciente de la SEP, detalló que del total del sistema educativo en Tlaxcala el 10.3 % acude a escuelas privadas.

De acuerdo con las cifras del documento “Principales cifras 2022-2023” que emite la SEP, en el estado reportaron a 374 mil 94 estudiantes en todos los niveles educativos (inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad), de ellos, 336 mil 194 acudieron a instituciones públicas y 37 mil 900 en particulares.

Respecto al nivel básico, fueron 273 mil 769 estudiantes en el pasado año lectivo, de los cuales 247 mil 133 asistieron a escuelas públicas y 26 mil 636 en privadas, esta cifra representa el 9.72 % del sistema educativo.

Según el reporte, la mayoría de la matrícula pertenece al género femenino en estas instituciones, pues del total de estudiantes registrados en Tlaxcala son 19 mil 754 mujeres y 18 mil 146 varones que reciben educación privada, en el estado existen 505 escuelas de este tipo en todos los niveles educativos.

En un desglose por niveles, en el básico la cifra es prácticamente igual entre hombres y mujeres, pues la estadística revela que son 13 mil 398 varones y 13 mil 238 mujeres, una diferencia de solo 160 educandos. Existen 378 escuelas de este nivel.

En educación media superior, el documento registró a cinco mil 378 alumnos en el sector privado, de los cuales dos mil 787 son mujeres y dos mil 597 hombres; en escuelas contabilizó a 77.

Para la educación superior reportó a cinco mil jóvenes en universidades privadas, de ellos fueron tres mil 729 mujeres y dos mil 151 hombres, según el documento existen 50 instituciones en la entidad.

Respecto a docentes, existe una amplia diferencia en el número de trabajadores de la educación en escuelas públicas y privadas, pues en el sector público reportaron a 19 mil 473 profesores en todos los niveles, mientras que fueron tres mil 861 en instituciones particulares.

37,900 ALUMNOS de todos los niveles estudiaron en instituciones particulares, de acuerdo con cifras del documento “Principales cifras 2022-2023” que emite la Secretaría de Educación Pública

PERSONAL DOCENTE

EL APUNTE

De acuerdo con la Profeco, las escuelas tienen la obligación de informar por escrito, antes de la inscripción de cada ciclo escolar:

La lista de programas y grados que ofrecen

Los reglamentos vigentes y los recién implementados

El calendario de pagos, descuentos, recargos

Así como otros costos que implicará la educación de los menores.

Las instituciones privadas son evaluadas y supervisadas regularmente por autoridades competentes para asegurar que brindan un aprendizaje completo a los matriculados.