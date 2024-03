El cáncer no detuvo a Anyely Nicolas Vargas: es alumna destacada y deportista de alto rendimiento

El cáncer óseo le cambió la vida a Anyely Skarlet Nicolas Vargas a sus 11 años de edad, al perder la pierna izquierda.

Cinco años después, la adolescente tlaxcalteca ha logrado superar sus limitaciones para convertirse en una mujer fuerte para afrontar la vida, a grado tal que actualmente es una destacada estudiante de preparatoria y medallista en el deporte paralímpico.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la adolescente compartió un poco de su historia y recordó que estudiaba el quinto grado de primaria cuando perdió una extremidad inferior debido a la agresividad del osteosarcoma, que es un cáncer de hueso que produce tejido óseo anormal y puede afectar cualquier parte del esqueleto.

El hecho limitó temporalmente su movilidad y la sumió en depresión, forzándola a interrumpir su desempeño académico y la convivencia con amigos y familiares.

Actualmente, la joven tiene 16 años de edad, cursa el cuarto semestre de la especialidad en Mecatrónica en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala (Cecyte), Plantel 11, ubicado en San Francisco Atexcatzinco, municipio de Tetla de la Solidaridad. Hasta el momento no sabe que estudiará al egresar de la preparatoria, pero tiene la meta de continuar sus estudios de nivel universitario y convertirse en profesionista.

Prescindir de una pierna no es una limitante para Anyely Nicolas, quien destaca por ser una mujer alegre, amante del medioambiente, deportista, estudiante con buen promedio y entusiasta por vivir y disfrutar cada momento.

ALUMNA APLICADA

Anyely Skarlet Nicolas es una alumna con ganas de sobresalir en lo educativo y el deporte. En el Cecyte aprende sobre conexiones, eléctrica, neumática y trabaja con tableros con aire en compresión, sus calificaciones las mantiene entre nueve y 10 de promedio.

La joven es originaria de la misma comunidad de Atexcatzinco y tiene muy cerca de su domicilio el Plantel 11 del Cecyte, hecho por el cual eligió estudiar en este subsistema.

Su día comienza antes de que salga el sol, se levanta a las 5:30 horas para llegar a tiempo a la escuela, prepara su mochila, se viste con el uniforme del Cecyte, desayuna y sale de su hogar alrededor de las 6:20 horas.

Con una sonrisa en su rostro, compartió que se vale por sí misma en su trayecto a la preparatoria, todas las mañanas camina para llegar a la escuela, no le gusta abordar el transporte público y prefiere recorrer la distancia entre su casa y la escuela para respirar el aire fresco de la mañana.

Mis compañeros me dicen que camino demasiado, me gusta caminar para llegar a la escuela, salgo con tiempo para no ir con prisas, tardo alrededor de 30 minutos de mi casa al Cecyte, el trayecto lo recorro sola, al principio mi mamá se oponía, pero demostré que puedo hacer las cosas sin ayuda

En el Plantel, la estudiante es independiente, no necesita apoyo para entrar o salir de los salones y talleres, aprendió a subir y bajar las escaleras del Cecyte para llegar a la dirección y oficinas administrativas, no tiene complicaciones para llegar a la cafetería y todos los lugares de la escuela.

Reveló que durante los primeros días que perdió la pierna y regreso a la escuela fue difícil la convivencia con sus compañeros, quienes no sabían cómo tratarla y la compadecieron. Hoy, entienden que es una adolescente más, que al igual que ellos va a la escuela para aprender y prepararse.

Cuando estamos en los jardines y sufro una caída, mis amigos y yo nos reímos del momento, ya no se espantan como ocurrió al principio de mi inconveniente, me levanto y todo sigue normal, comprendieron que soy independiente y capaz de hacer las cosas, narró al mostrar un gesto de alegría.

EL CÁNCER CAMBIÓ SU VIDA

Anyely Nicolas es una mujer fuerte y entusiasta, pero no olvida que su vida es distinta a la de otros adolescentes. Perder una pierna a los 11 años de edad por el cáncer Osteosarcoma, fue una etapa dura que afectó su estado emocional y físico, pero logró superar esa etapa.

La joven compartió que hace cinco años, cuando le amputaron la extremidad, no quería que la vieran en esa condición porque sus visitas sentirían pena por ella, esto provocó que no recibiera visitas de familiares, en ese momento cursaba el sexto año de primaria.

Recordó que dependió totalmente de su familia para comer, bañarse, cambiarse la ropa y todas las actividades básicas porque tenía la sensación de no poder hacer las cosas sola, convertirse en una persona postrada provocó que su madre y hermano la motivarán a valerse por ella misma.

Me dijeron que no era una inútil, que tenía que salir adelante, retomar mi vida y mis actividades, me hicieron ver que estaba viva y tenía mucho por hacer, cuando entendí la situación logré salir adelante, aseguró.

Detalló que en ese momento de crisis tuvo que faltar varias semanas a la escuela, pero no pausó ni abandonó sus estudios, su profesor de primaria fue un gran apoyo para ella al brindarle la oportunidad de ponerse al corriente y entregar tareas, pero no fue una cortesía, se debió a que era una estudiante aplicada desde el inicio del ciclo escolar.

Reconoció que su casa fue acondicionada para poder trasladarse, colocaron barandales y algunas rampas para disminuir la probabilidad de sufrir lesiones, hoy sube escaleras sin inconveniente.

Actualmente concluyó el tratamiento de fisioterapia, pero mantiene las sesiones de quimioterapia que implican un control de cinco años, le falta uno para concluir y debe acudir a citas médicas para dar seguimiento a su caso en el hospital.

Detalló que su motivación diaria es pensar que le cerrará la boca a las personas que no creyeron en ella y aseguraron que no podía hacer sus actividades para salir adelante. Además, quiere que su hermano esté orgulloso de su desarrollo y logros.

En la escuela, dijo que se siente integrada y aceptada por los alumnos y profesores, al principio no sabían cómo tratarla, pero ahora la perciben como una persona independiente y normal, pues si se cae se levanta y no pasa nada.

DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO

La alumna del Cecyte combina su vida académica con el deporte, desde hace dos años práctica atletismo en silla de ruedas.

Los inicios de la joven en el deporte comenzaron cuando cursaba el tercer grado de secundaria, en ese momento un profesor y el entrenador de la disciplina la invitaron a practicar atletismo para personas con discapacidad.

No tan convencida, acudió a un entrenamiento y se sorprendió con el ambiente y la actitud de los atletas porque no se sintió diferente y fue incluida en las conversaciones y actividades, ese fue el comienzo de su vida deportiva y hoy es una atleta de alto rendimiento.

A finales de octubre de 2023 compitió en los Juegos Paranacionales Conade 2023, que tuvieron sede en Cancún, Quintana Roo, donde ganó medalla de oro en la categoría juvenil menor en los 200 metros. Además, logró plata en los 100 metros.

Hasta el momento, cuenta con diversas clasificaciones a eventos regionales y nacionales, sus entrenamientos son los sábados en las instalaciones del Instituto del Deporte de Tlaxcala. También practica lanzamiento de jabalina en 100 y 200 metros planos.

Compartió que practicar deporte es terapéutico, subir a la silla de ruedas y rodar en la pista es una emoción indescriptible, pero también la ha vuelto más disciplinada y responsable.

MEDALLISTA

"Los jóvenes que viven una situación complicada como la que pasé deben motivarse y salir adelante solos, si se caen tienen que levantarse y seguir, se van a encontrar personas que los critiquen, pero otras los van a apoyar y animarlos a seguir adelante”

Anyley Skarlet Nicolas Vargas, Alumna del Cecyte 11