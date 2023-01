Emiten recomendaciones para evitar mordeduras de perro, en Tlaxcala

Ante el primer caso en México de transmisión de rabia de un animal de compañía, después de muchos años, la Coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala emitió una serie de recomendaciones para prevenir las mordeduras de perro al ser humano.

Y es que recientemente la Secretaría de Salud de Nayarit informó sobre la documentación de un caso de rabia humana, ocasionado por la mordedura de un gato doméstico, la coordinación estatal consideró necesario implementar medidas de prevención en Tlaxcala.

A través de sus redes sociales, informó que la principal estrategia de prevención es la vacunación antirrábica de perros y gatos; y después la forma en cómo las personas se conducen ante un perro que no conocen.

En ese caso, solicitó evitar tocar perros o gatos que no conozcan, y si por el contrario se acerca un perro de manera agresiva señala que lo más importante es mantener la calma, no mirarlo a los ojos y permanecer quietos o alejarse lentamente.

También instó a no acercarse a un perro de forma sorpresiva y, para evitar que el can actúe de forma agresiva, pidió no jalarlo de la cola o las orejas, no molestarlo mientras come, duerme o cuida de sus cachorros y no quitarle un hueso o un juguete.

