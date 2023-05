Emplazan al Congreso a ratificar la Ley 3 de 3

Encabezadas por la activista política Yndira Sandoval, integrantes de la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala y de la Constitución Violeta de Tlaxcala emplazaron al Congreso local para avalar -de manera urgente- la llamada Ley 3 de 3 en contra de la violencia hacia las mujeres.

Ayer en el Salón Blanco de Palacio Legislativo las activistas, feministas y defensoras de derechos humanos del estado urgieron a los 25 diputados locales, sin importar la fuerza política a la que pertenecen, a respaldar el dictamen aprobado por el Senado el 28 de abril que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A través de una carta que entregarán a cada uno de los parlamentarios, las activistas solicitaron que a más tardar el próximo jueves 11 de mayo sea leída, analizada y votada la llamada Ley 3 de 3: la reforma constitucional que impedirá ocupar cargos de representación popular a personas sentenciadas por violencia familiar y delitos sexuales, así como a deudoras alimenticias.

Y es que para que entre en vigor la Ley 3 de 3, una vez que fue avalada por el Senado de la República, la reforma constitucional debe ser ratificada cuando menos por 17 congresos estatales, luego de eso debe ser anunciado por el Congreso de la Unión y, finalmente, ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Además, la urgencia para que sea aprobada por los poderes legislativos locales es para que esa normativa pueda ser aplicada en el proceso electoral 2023-2024 que arranca en septiembre próximo, pues la ley señala que las reformas en materia electoral deberán ser promulgadas y publicadas por lo menos 90 días antes de que inicien los comicios. “Les pedimos congruencia y que estén a la altura de las circunstancias que la violencia contra las mujeres, niñas y niños representa. A todas las fuerzas políticas de esta Soberanía les pedimos que sean parte de los 17 congresos locales y que hagan la diferencia, si son el 18 y el 19 ya para qué”, solicitó Yndira Sandoval, impulsora en México de la iniciativa ciudadana 3 de 3.

Tras lamentar que en Tlaxcala esa iniciativa ya ha sido presentada en dos ocasiones, pero que permanece en la congeladora del Congreso local, detalló que “La 3 de 3” propone tres requisitos obligatorios específicos, como no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual ( incluyendo el acoso y el hostigamiento) y no ser agresor de ningún tipo, para ocupar cargos de elección, pero también de designación y de concurso o de selección.

Se incluye a fiscales, rectores, ministerios públicos, jueces y magistrados, es decir, todas las personas que tengan un salario que provenga del erario no pueden ocupar esos cargos si incumplen con alguno de esos tres requisitos de elegibilidad, añadió.

Advirtió que no permitirán que “La 3 de 3” sea usada como una herramienta de golpeteo político donde no interesen las mujeres; aclaró que aunque no lleva dedicatoria sí tiene destinatarios y que ahí no importa el color, el partido, ni a qué cargo aspiren.

Agregó que esa ley va más allá de un lineamiento electoral o de designación al convertirse en un replanteamiento, una reconfiguración y una reestructuración de cómo es concebida la política en una democracia.

“Por eso a nivel federal nos fuimos a promover modificar la Constitución para la suspensión de los derechos hasta que sea resarcido el daño a las víctimas”, resaltó.