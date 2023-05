Empresas deben surtir gas en tanques seguros

Por ley, las empresas distribuidoras de gas Licuado de Petróleo (LP) están obligadas a surtir el combustible en cilindros en buenas condiciones, y la Procuraduría Federal del Consumidor es la encargada de vigilar el cumplimiento de esta norma. En Tlaxcala, los cilindros se encuentran en regulares y buenas condiciones, y a la fecha no hay registro de que el mal estado de un contenedor haya propiciado una explosión.

De hecho, los accidentes relacionados con explosiones por acumulación de gas se debieron a daños en las tuberías transportadoras del producto, por una inadecuada instalación. El más reciente se registró en Panotla en diciembre del año pasado.

Algunas firmas en Tlaxcala dedicadas al reparto de gas en cilindros son: Regio Gas, Flama Gas, Gas Central de Apizaco, Global Gas, Gas Uno y Maxigas Natural, y todas cumplen con las normas establecidas para su trabajo.

De acuerdo con repartidores, el tiempo de vida de un cilindro oscila entre los 10 y 12 años, si el usuario prolonga el uso, el riesgo se presenta en la parte de la llave o de la válvula.

RECOMENDACIONES

En entrevista, los trabajadores, identificados pero que pidieron la gracia del anonimato, refirieron que para evitar percances por acumulación de gas es necesario revisar las instalaciones, renovarlas en caso de llevar varios años de uso y reportar el escape de gas a los propios repartidores para que sean ellos quienes las atiendan o determinen el cambio de algún cilindro en mal estado.

Agregaron que los tanques portátiles con desgastes en el material metálico u oxidado en alguna parte de su cuerpo, lo retiran de o, si no es muy grave, la atienden con mantenimiento. Al momento de transportarlos y distribuirlos, coincidieron en que lo hacen con precaución y cuidando el cuerpo metálico para no ser golpeado, pues las abolladuras propician fugas o rupturas futuras, por lo que prefieren no comercializar tanques con golpes. Otras recomendaciones para el cuidado del depósito es mantenerlo en el exterior de las viviendas, en suelo firme y seguro, si el sitio está techado es mucho mejor para evitar que se moje y se oxide; la gente no debe colocar objetos encima.

EMPRESAS REGULADAS

El Reglamento de gas Licuado de Petróleo señala que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía son las instancias encargadas de otorgar los permisos de transporte por medio de auto-tanques, semirremolques, carro-tanques o buque-tanques, por medio de ductos, y a través de ductos para autoconsumo.

El marco normativo también precisa que la distribución mediante establecimiento comercial tiene por objeto realizar la comercialización y venta de gas L. P., exclusivamente a usuarios finales a través de recipientes portátiles en bodegas de distribución y las ventas que incluyan envíos, se harán mediante vehículos de reparto, en cuyo caso, el distribuidor deberá ofrecer el servicio de conexión correspondiente.

PROFECO TAMBIÉN REVISA LITROS COMPLETOS

Según la página oficial de la Profeco, buscan garantizar que se surtan kilos de a kilo dentro de la normatividad en vehículos autotanques (pipas) y en repartidores de cilindros de gas LP.

Lo anterior como parte de su programa permanente de verificación, cuyo objetivo es promover que las gaseras cumplan con la normatividad vigente aplicable, principalmente la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la NOM-002-SCFI-2011.

MUNICIPIOS EXIGEN COBROS A REPARTIDORES

Por otro lado, seis empresas repartidoras de gas denunciaron que cuatro municipios de Tlaxcala les exigen cobros para permitir la libre circulación a sus repartidores, lo cual consideraron injusto, pues cuentan con un permiso federal.

A través de un escrito enviado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, los apoderados legales de las empresas Tocotin Gas, Gas Residencial, Gas Uno de Puebla, Extra Gas, Regio Gas Central y Gasera Dolores de Tlaxcala expusieron los presuntos abusos de poder de los alcaldes de Apizaco, Contla, Chiautempan y Axocomanitla.

Precisaron que los presidentes de los municipios señalados, argumentan autonomía y se basan en sus Leyes de Ingresos para “duplicar la exigencia del otorgamiento de permisos para la libre la circulación comercial, a costos que ni la misma Federación, ni el estado lo establecen”.

De no cubrirlos, aseveraron que han sido amenazados con asegurar las unidades vehiculares repartidoras, con el apoyo de la policía municipal, lo cual les ha generado incertidumbre de operación. Agregaron que las contribuciones son desproporcionadas, sin el análisis previo, resultan arbitrarias y vulneran sus derechos fundamentales consagrados en las constituciones estatal y federal, pues los munícipes pretenden cobrarles tributo por usar los espacios públicos como calles, avenidas y caminos municipales.

