En call center, reprochan presunto acoso y bajas utilidades

Trabajadores del Call Center Amatech, ubicado en el municipio capitalino, reprocharon el bajo pago de utilidades que recibieron por las ganancias del año pasado y denunciaron que por externar su inconformidad fueron despedidos, pese a antigüedades de tres y más de 10 años de trabajo.

Los trabajadores, quienes pidieron a El Sol de Tlaxcala la gracia del anonimato por temor a represalias, manifestaron que el pasado 25 de mayo la empresa les entregó 49 pesos por las utilidades del año 2022, pero al expresar su molestia fueron intimidados, luego despedidos, cuando lo único que piden es el respeto de las prestaciones y detener el acoso laboral de sus jefes inmediatos.

Criticaron que el sindicato de la empresa no respalde a los trabajadores, pues con los despidos no actuaron para proteger sus derechos que marca la ley; buscaron a los integrantes del Comité tanto en la oficina sindical, vía telefónica y por mensajes de texto, pero nunca contestaron las llamadas y los mensajes. Es más, opinaron que el sindicato está en mancuerna con la empresa.

Tras referir que en el 2022 no recibieron utilidades por la huelga que tuvo la empresa, los trabajadores lamentaron que en este año solo 49 pesos les correspondió de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa, cuando el corporativo trabaja con normalidad todos los días del año, incluyendo festivos porque a los patrones les interesa que los operarios cumplan con las metas fijadas por día, incluso no dan vacaciones tan fácilmente para no interrumpir sus metas de productividad.

Los trabajadores admitieron que viven un clima de acoso laboral constante, con amenazas de los jefes inmediatos, por eso los despidieron, porque alzaron la voz por cuestionar por qué recibieron 49 pesos por reparto de utilidades.

La empresa está contratando más gente, la plantilla ya creció, son más de tres mil empleados. Nuestro sindicato no nos respalda. Si necesitamos vacaciones, algún otro tipo de apoyo, no lo tenemos como tal. El sindicato no estuvo presente cuando nos despidieron. No somos libres de pedir lo justo en materia laboral, te identifican por alborotar

Los trabajadores despedidos narraron que a unos los obligaron a firmar una carta de renuncia, cuando no estaban renunciando, al contrario, era un despido. “Al ingresar al área de recursos humanos nos quitan el celular, les dije que no firmaría la renuncia y nos amenazaron de que no darían buenas referencias laborales, que dirán que somos malos trabajadores. Cuando no proporcionan las herramientas para hacer el trabajo, las computadoras están muy lentas, las diademas son parchadas, las sillas están rotas, el techo tiene goteras”.

LLAMAN A DIRIGENTE DE LA CROC A MANTENER RESPALDO

Los trabajadores de Amatech hicieron un llamado al dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, para que volteé a verlos, no los deje, pues cuando superaron la huelga del 2021 prometió no abandonarlos.

El sindicato de Amatech pertenece al Sindicato de Trabajadores de las Industrias en General y del Comercio de la República Mexicana, Sección 10.