Enseña la Condusef educación financiera a la población tlaxcalteca

Al considerar que es importante conocer herramientas que ayuden a administrar las finanzas personales, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), acerca la educación financiera a diversos sectores de la población tlaxcalteca, así como recomendaciones para adoptar mejores capacidades financieras.

La titular de la Condusef en Tlaxcala, Marisol Núñez Vázquez, señaló que mediante la Semana de Educación Financiera, tuvieron la oportunidad de brindar capacitaciones tanto a estudiantes de educación básica de la Primaria “Justo Sierra” y jóvenes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Abundó que impartieron la conferencia de prevención de fraudes a empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, lo anterior como impulso a una cultura de educación financiera, con la finalidad de concientizar a la población en la administración de sus recursos, las instancias que los pueden ayudar en las querellas, asesorías y protección de su patrimonio.

En este sentido, Marisol Núñez expuso que los tlaxcaltecas recibieron la asesoría para recuperar sus recursos económicos por cargos no reconocidos en las tarjetas de crédito y débito, así como actualizaciones del historial crediticio no realizado y de préstamos que no solicitaron ni autorizaron.

Mencionó que las reclamaciones son principalmente contra la bancos, sociedades financieras y aseguradoras, por eso recomendó a los usuarios no compartir contraseñas, claves personales, verificar la seguridad de los sitios de internet, no contestar los mensajes sospechosos y evitar ofertas dudosas.

Tras resaltar que Tlaxcala tiene el primer lugar en resoluciones favorables, la funcionaria federal mencionó que en resolución de gestión ordinaria registran 51.7 % de favorable para los usuarios de servicios financieros, mientras que en gestión electrónica 45.1 % y en conciliación 50.5 %. Posteriormente, refirió que de enero a agosto del año en curso, los tlaxcaltecas usuarios de servicios financieros lograron recuperar un total de nueve millones 301 mil 418 pesos, derivado de quejas contra la banca múltiple, la mayoría por cargos no reconocidos.

La esencia de la Condusef es conciliar, tratar de resolver la problemática. Para el caso de que no pudieran resolverla, se les ofrece un servicio de defensoría legal gratuita, pueden ser candidatos a este servicio. Se proporcionan todos los elementos disponibles que tenemos.

Apuntó que los usuarios de servicios financieros pueden presentar su reclamación mediante el formato de inconformidad disponible en la página oficial de la Condusef, o en la representación estatal ubicada en Mariano Sánchez número 32 en el centro del municipio capitalino.

