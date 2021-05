Es real mi compromiso con el medioambiente, afirma Lorena Cuéllar

Al firmar este miércoles la Agenda por un Mejor Medioambiente con Organizaciones del Consejo Ambiental, la candidata a la gubernatura del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que su compromiso en este tema es real y que sus propuestas incluyen acciones concretas para el rescate de los recursos naturales de la entidad.

Ante representantes de asociaciones civiles y colectivos relacionados desde hace años con el medioambiente, la abanderada de Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala, expuso que una vez que gane el Gobierno del Estado impulsará la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, concretar la subsecretaría de ordenamiento territorial y designar responsables del saneamiento del Río Zahuapan y del Parque Nacional Malinche.

A grandes rasgos, destacó que su agenda que se empatará con la de los colectivos, dará resultados en aspectos como reforestación, educación ambiental, proyectos ecoturísticos, presas de gavión, brechas cortafuegos, proyectos productivos, empleo temporal, mitigación de la huella de carbono, entre otros.

"Tenemos también que mejorar y mantener la calidad del aire con programas de prevención para evitar los contaminantes, mitigar la huella de carbono, con la participación de la sociedad y la industria, haremos un compromiso ambiental y este compromiso con ustedes es real", apuntó Cuéllar Cisneros.

De la misma manera, planteó la necesidad de que durante su Gobierno se hagan los diagnósticos pertinentes para tener claridad de qué y cómo se va a enfrentar la contaminación de afluentes y otros problemas ambientales, para lo cual se realizarán análisis de la calidad del agua, censo de descargas privadas y no privadas, funcionamiento de plantas de tratamiento, elaboración de un mapa de riesgo e iniciar el saneamiento del río Zahuapan, “kilómetro a kilómetro”.

En suma, se pronunció por cambiar la historia del medioambiente de Tlaxcala con un trabajo de coordinación con la Federación y los municipios, pues la conservación de los recursos naturales también va de la mano con una mejor salud de las y los tlaxcaltecas.

A su vez, en voz de las Organizaciones del Consejo Ambiental, Francisco Javier Benítez Moreno, también Presidente de la Asociación Civil “Zahuapan Vivo”, reconoció el compromiso de trabajo con el sector de la candidata Lorena Cuéllar, pues además ha sido la única de las y el aspirante a la primera magistratura de la entidad, que se ha signado estos compromisos para bien de Tlaxcala.

En su oportunidad, expuso un amplio panorama de la problemática de contaminación ambiental que sufre el Estado y que por muchos años, administraciones estatales no han atendido de manera oportuna y eficaz, por lo que además de ello, es necesario que las nuevas generaciones no estén resignadas a que su río y su montaña no puedan volver a estar en plenitud de condiciones.

También atestiguaron la firma de la Agenda por un Mejor Medioambiente, Frank Cuapio Pérez, del Comité de Vigilancia de la Laguna de Acuitlapilco; Oscar Rigoberto Rojas Morales, del Río Huehuexotla; Raymundo Serrano Sánchez, de Patos Verdes al Rescate; Delia Edith Pérez Albarrán, de Casa Matla; Erick Pérez Hernández, del Clúster de Competitividad; Estaban Baltazar, de Aguas Limpias por Texcalac; y Juan Morales Pluma, de Empresarios Sociales.

