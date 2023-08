Inicia dictaminación de cuentas públicas del ejercicio 2022

Por la “vía rápida” y sin mayor análisis de los dictámenes presentados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, legisladores locales iniciaron la dictaminación de 106 cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2022.

Local Fortalecerá integrante del SAET credibilidad: Gilberto Temoltzin

A 20 días de vencer el plazo para que diputados cumplan con esta responsabilidad, 25 estados financieros fueron aprobados y dos reprobados, éstos últimos correspondientes al Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix) y Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco (Capaz), al detectar probable daño patrimonial.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Municipios Gestión no razonable en Capital, dice OFS

En sesión extraordinaria a la que acudieron 18 de los 25 congresistas -que llevan poco más de dos meses de receso legislativo-, se dio lectura a 27 dictámenes; el resto continuará hoy, para concluir el 17 y 18 agosto próximos. Los dictámenes no superaron el tiempo de lectura de 15 minutos y no hubo mayor discusión para el aval de los diputados locales, ni en los que el sentido fue negativo, al señalar que no se ajustaron a la Ley de Disciplina Financiera.

Ante el Pleno tampoco fueron detalladas las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a las cuentas reprobadas, ni de los dictámenes que lograron una calificación satisfactoria, pero registran omisiones en su ejercicio 2022.

LOS REPROBADOS

Te puede interesar:➡️ Concluye Congreso local dictaminación de cuentas, buscan sanciones para infractores

De acuerdo con los informes presentados por el OFS, a la Capaz le fue señalado un probable daño patrimonial del 9.8 % del gasto devengado en 2022; al menos, cinco casos de omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública.

La auditoria reportó solo un cumplimiento del 50 % en la solventación de las observaciones emitidas.

Local Proponen modificar fecha de las cuentas, por año electoral

Ante estos comportamientos, el ente auditor señaló que no existió una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y programados.

Más detalles:➡️ Proponen modificar fecha de las cuentas, por año electoral

Mientras que al Fidecix le fue detectado un probable daño patrimonial del 25.9 % sobre el gasto devengado, así como omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública.

LOS APROBADOS

Los entes cuya cuenta pública 2022 fue aprobada por los congresistas fueron: las Comisiones de Agua Potable de Apizaco, Chiautempan, Tlaxcala y Huamantla; el Poder Judicial; del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala; del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Así como los colegios de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala; el Consejo Estatal de Población; la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior.

Municipios Benefició Totolac a seis constructoras, según observaciones reportadas por el OFS

Al igual que, El Colegio de Tlaxcala, A.C; del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos; el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; los institutos de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, del Deporte de Tlaxcala, Tecnológico Superior de Tlaxco, Tlaxcalteca de la Infraestructura de la Física Educativa, Tlaxcalteca de la Juventud y Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.

También el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física, Rehabilitación y el Patronato “La Libertad Centro Cultural de Apizaco”.

Entérate:➡️ Debe OFS aplicar la tecnología al fiscalizar

27 de 106 cuentas públicas correspondientes a 2022 ya fueron dictaminadas, proceso pretenden que concluya en cuatro sesiones.