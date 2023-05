Instalan Módulo de Atención de Profeco

En respaldo a cuidar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, los tlaxcaltecas contarán nuevamente con los servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante el Módulo de Atención, que inició operaciones este jueves, después de la desaparición de la delegación en el inicio de este sexenio federal.

La oficina está ubicada en la fachada norte del estadio Tlahuicole, con acceso por la calle Rivereña. Tendrá un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.

Este Módulo de Atención orientará a los consumidores, expondrá sus derechos, asesorará en la forma de hacer una reclamación contra algún proveedor y los acercará con los proveedores de los servicios con el objetivo de hacer conciliaciones y solucionar quejas.

El personal que brindará el servicio está adscrito a Profeco, es operativo y estará a cargo de Miguel Ángel Moreno Muñoz, director de la Zona Odeco General Ignacio Zaragoza.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la firma de Convenio de Colaboración entre el gobierno estatal y Profeco.

Posteriormente, en su mensaje, la jefa del Ejecutivo aseveró que es una necesidad constante salvaguardar los derechos de los consumidores tlaxcaltecas, así como velar por la equidad y seguridad jurídica, de tal manera que las compras de productos y servicios se cumplan apegados a las normas.

Con la asistencia de dirigentes de organismos empresariales, funcionarios estatales, diputados locales y directivos de la Comisión Federal de Electricidad, que asistieron a la inauguración del Módulo de Atención Profeco, Lorena Cuéllar reconoció que tener los servicios de esta dependencia federal había sido en estos años un reclamo ciudadano.

Confió en que la apertura del Módulo de Profeco contribuirá a una sociedad más justa, el consumidor sentirá mayor respaldo institucional y los proveedores tendrán disposición de colaborar.

Este tema nos tenía preocupados a muchos que sabemos que es constante la necesidad. Ya teníamos planeado esto desde tiempo atrás, estuve al pendiente de que se llevara a cabo, porque mucha gente me lo pedía. Agradezco mucho al procurador Ricardo Sheffield Padilla

EMPODERAR AL CONSUMIDOR

Tras agradecer el respaldo del gobierno estatal, Miguel Ángel Moreno Muñoz, director de la Zona Odeco General Ignacio Zaragoza, afirmó que el Módulo de Atención Profeco será para beneficiar a los tlaxcaltecas, con el objetivo de empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana.

Destacó que promoverán un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, por lo que el Módulo Profeco en Tlaxcala tendrá la misión de implementar métodos de atención pronta y accesible ante las diversas problemáticas de los consumidores, mediante el uso de tecnologías de telecomunicaciones.

El funcionario de la Profeco resaltó el interés de la Comisión Federal de Electricidad para participar en el Módulo en favor de dar certeza a los consumidores, también participarán proveedores para colaborar en las conciliaciones inmediatas.

Confirmó que la herramienta de Concilianet estará implementándose en Tlaxcala, debido a su bondad de solucionar controversias en línea, desahoga audiencias de conciliación vía internet, lo que permitirá acelerar las atenciones de los consumidores. Mientras, Conciliaexprés es un servicio de asistencia mediante la conciliación inmediata que ofrece Profeco, con la participación de cerca de 150 proveedores.

Los consumidores tlaxcaltecas se puedan acercar al Módulo para conocer cuáles son sus derechos. Me gustaría recalcar que desde que se cerró la delegación de Tlaxcala hace tres años, la Profeco no ha dejado de dar pláticas a grupos de consumidores, las visitas de verificación se hacen, las quejas que se siguen presentando por los tlaxcaltecas a pesar de no contar con una oficina, entatizó.

