ITE trabaja normal con suspensión de Plan B

“Con el Plan B en marcha o ahora que está suspendido de manera indeterminada, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) trabaja de manera normal, pero estamos a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y saber qué legislación utilizar para el arranque del proceso electoral de 2024”, manifestó Emmanuel Ávila González, presidente del organismo.

Local Prepara ITE dictaminación de solicitud de nuevos partidos

En entrevista, explicó que la resolución deberá ser presentada antes de la primera semana de junio, que es cuando se vence el plazo para realizar cualquier tipo de reforma, pues para implementar algo de semejante magnitud deben ser 90 días previos al inicio de un proceso electoral, pues iniciado el mismo ya no es posible modificar la norma.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, indicó que al momento el ITE está centrado en trabajar sobre la dictaminación de las solicitudes de las organizaciones ciudadanas para constituirse como partidos políticos, pues deberán culminar en este mes y aun les faltan cuatro más por dictaminar.

Local En abril, definición de nuevos partidos: Emmanuel Ávila

Por otro lado, en el plano local dijo desconocer si los legisladores detengan el tema de la reforma electoral, pues aun no saben cómo armonizar la ley, “y no sé qué harán en el Congreso para eso, y a mi entender no tendrían que modificar nada, pero tenían adelantado un trabajo donde hubo parlamento abierto para escuchar a la ciudadanía y ese trabajo podría continuar, pero es un asunto de la Comisión de Asuntos Electorales”.

Continúa leyendo: ➡️ Ofrece Emmanuel Ávila fortalecer al ITE

Local Afectará Plan B la realización de elecciones: Emmanuel Ávila

De igual forma, señaló que han realizado diversos nombramientos de nuevo personal, el cual fue elegido por concurso del servicio profesional electoral, quienes desde junio de este año se integrarán al equipo de trabajo del organismo, así como demás cambios en otras áreas para mantener el correcto funcionamiento del Instituto.

DATO:

Al momento el ITE está centrado en trabajar sobre la dictaminación de las solicitudes de las organizaciones ciudadanas para constituirse como partidos políticos.