Licenciatura en Derecho de la UATx la que más abandonan

La Licenciatura en Derecho es una de las carreras con alta demanda en Tlaxcala, pero también reporta el mayor índice de jóvenes que no concluyen sus estudios. En promedio son alrededor de 400 jóvenes los que ingresan cada semestre a este programa académico, pero prácticamente la mitad logra egresar.

Local Tendrán preescolares educación inclusiva

En el estado, el programa educativo en Derecho fue creado en 1965 y ha transitado por siete planes de estudio implementados en 1965, 1977, 1984, 1993, 2003, 2012 y 2018; así como una reestructuración en 2007 para mantenerlo como una carrera de vanguardia en el contexto regional, nacional e internacional. Con la fundación de la UATx, el 20 de noviembre de 1976, la carrera fue incorporada a la casa de estudios.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la página electrónica de la universidad, en el apartado de “Oferta Académica”, brinda información detallada sobre las carreras que ofrece, además cuenta con cifras sobre estudiantes matriculados, egresados y titulados.

El número de interesados en estudiar Derecho mantiene una constante en la Autónoma de Tlaxcala, el promedio es de 400 jóvenes los que ingresan en el proceso de admisión de los ciclos de Otoño, que es la convocatoria que capta la mayor cantidad de estudiantes.

En el periodo Otoño de 2019, la UATx registró a 411 matriculados, en el mismo ciclo, pero de 2020 fueron 376, en 2021 registraron a 446, para 2022 fueron 426 y en 2023 reportaron a 410.

Te puede interesar:➡️ Para admisión de otoño 2023, ofrecerá la UATx dos nuevas licenciaturas

Las cifras cambian al hablar de egresados, tomando en cuenta el mismo ciclo de Otoño, pero de 2018 fueron 247 los universitarios que concluyeron los nueve semestres, para 2019 el sistema contabilizó a 236, en 2020 registraron a 228, en 2021 fueron 323 y para 2022 contabilizaron a 263.

Respecto a estadísticas de titulados, del ciclo de Otoño de 2018 a 2022, la UATx registra a 972 profesionistas, esto sin considerar a los titulados en los semestres de primavera que son 465 de 2018 a 2023.

Al dar seguimiento a la generación 2018-2022 solo el 23 % logró egresar. En el semestre Otoño 2018 fueron matriculados 339 estudiantes, de ellos, registraron a 131 hombres y 208 mujeres. Al considerar que la carrera dura nueve semestres, fue en Otoño 2022 que los jóvenes concluyeron sus estudios, pero solo lo lograron 263, aunque la UATx no precisó el sexo.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

MÉDICOS CON ALTA DEMANDA, PERO MENOR EGRESO

En la UATx, la Licenciatura de Médico Cirujano es la carrera con mayor demanda y con el paso de los años el número de aspirantes ha incrementado considerablemente, tan solo en la convocatoria de admisión del ciclo Otoño 2023, fueron más de dos mil 200 interesados, pero solo el 10 % logró un lugar en la institución educativa. No obstante, es una de las carreras que reporta elevado número de jóvenes que abandona o no concluye sus estudios.

La página de la UATx no contiene estadísticas completas de los semestres 2018 y 2019, de ahí que el índice es variable. Según la oferta académica, en el periodo Otoño 2018 la carrera registró a 73 hombres y 145 mujeres para sumar a 218 matriculados, pero en ese mismo periodo solo egresaron 114 jóvenes, lo que significa que el 48 % no terminó los nueve semestres.

Lee más:➡️ Salud, licenciatura pionera en la UATx

Hasta los ciclos de 2020, la UATx registra números más reales y según su estadística en Otoño de ese año fueron aceptados 126 jóvenes, en 2021 contabilizó a 197 y en 2022 a 147.

En el apartado de egresados, en el mismo ciclo de Otoño 2020 la página revela que 95 alumnos concluyeron los semestres de la carrera, para 2021 la cifra descendió a 90 estudiantes y en 2022 solo egresaron 58 alumnos.

Según la estadística de egresados, en los últimos tres semestres que corresponden a Primavera 2022, Otoño 2022 y Primavera 2023, reportan a cero titulados, es decir, ningún estudiante ha obtenido su documentación que lo avala como profesionista. Aunque, la UATx revela que en los ciclos de primavera 2020 a Otoño 2020 lograron titularse 472 universitarios.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

MENOR ABANDONO EN OTRAS CARRERAS

En la Autónoma de Tlaxcala otras carreras con alta demanda son Cirujano Dentista -Odontología-, Psicología -hoy denominada Psicoterapia-, Enfermería y Obstetricia, en contraste a las anteriores, estos programas de estudio registran menores índices de abandono escolar.

En la Licenciatura de Cirujano Dentista, alrededor del 10 % no logró egresar en la generación 2018-2022, pues las cifras de la UATx reportaron a 116 matriculados en el semestre Otoño 2018 y para el periodo Otoño 2022 concluyeron 101 jóvenes sus estudios.

Continúa leyendo:➡️ Examen, única vía de ingreso a la Universidad Autónoma de Tlaxcala

No obstante, existe discrepancia en los números, pues al considerar que la carrera dura nueve semestres, en Primavera 2018 matricularon a 54 jóvenes, pero en Primavera de 2022 egresaron 65, una cantidad mayor a la de ingreso.

Respecto a Enfermería y Obstetricia, en la misma generación fueron matriculados 106 estudiantes -17 hombres y 89 mujeres- en el ciclo Otoño 2018, después de los ocho semestres que dura la carrera, fueron 111 los egresados, en este caso tampoco existen cifras precisas en la página electrónica.

La Licenciatura en Psicoterapia registró a 29 matriculados en Otoño 2018, cifra que ha incrementado en los últimos semestres, a partir de Otoño de 2022 la estadística de ingreso se duplicó y reportaron a 64 estudiantes, mientras que para el semestre más reciente -Otoño 2023- fueron 78 escolares.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al contabilizar a la generación 2018-2022, que inició con 29 matriculados, según la estadística fueron 24 los que concluyeron los semestres, es decir, solo cinco se quedaron en el camino.

En periodos más recientes, la cifra descendió considerablemente y la UATx solo reportó a 24 egresados en Primavera 2022 y a 27 en el ciclo Primavera 2023.

ECONOMÍA Y TRAYECTORIA FAMILIAR INFLUYEN PARA ELEGIR CARRERA

Los detalles:➡️ Reacreditan la Licenciatura de Biología de la UATx por 5 años

Local Colabora UATx en reforestar la Malinche

Elegir una carrera universitaria no es fácil, influyen diversos factores en la toma de decisión, algunos de ellos son las becas, trayectoria familiar, plan de estudios y hasta el costo de colegiatura, expresó Lucerito Flores Salgado, profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Agregó que las habilidades de los jóvenes también son tomadas en cuenta, por ejemplo, los que son malos con los números rehúyen a las licenciaturas de las ciencias exactas, como física, química o matemáticas, pero dejan entre sus opciones programas académicos en los que tienen mayores posibilidades de concluirlos satisfactoriamente.

Indicó que, desde el nivel medio superior, los estudiantes conocen sus habilidades y aptitudes que les permiten desarrollar una preferencia por las áreas exactas, humanidades, sociales o de la salud, para crear su perfil profesional.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La investigadora de la BUAP mencionó que la familia tiene alta influencia para elegir una licenciatura, pues el impacto personal, la trayectoria profesional o tradición determinará que estudiarán.

Local Gradúan a profesionales de arquitectura en la UATx

Cuando el alumno proviene de una familia de abogados, le piden continuar con la tradición y decide estudiar Derecho, él tiene ese peso para no defraudar a sus padres, tíos y hasta abuelos, cuando le gusta el tema o despierta un interés está bien, pero cuando no le agrada y solo estudia por compromiso, las probabilidades de desertar se incrementan, dijo.

Local Capacitará la Autónoma de Tlaxcala sobre la violencia comunitaria

El aspecto económico es otro factor, pues ayuda a determinar en qué escuela estudiarán. Existen universidades con elevados costos de colegiatura, en una particular el semestre puede superar los 90 mil pesos, pero en una pública el costo va de 300 a 500 pesos, una diferencia enorme que hará elegir a los jóvenes de acuerdo con su nivel socioeconómico.

Lee también:➡️ Nueva carrera de Diseño Gráfico en UATx atiende necesidad social, dice director

No obstante, dijo que las universidades ofrecen becas para apoyar a los estudiantes, pero no todos alcanzan el promedio y requisitos para obtener uno de estos recursos, lo que también es un freno para la toma de decisiones y continuar los estudios.

FALTA DE RECURSOS PROVOCA ABANDONO DE ESTUDIOS

La investigadora Lucerito Flores aseguró que las universidades autónomas son escuelas públicas que ofrecen gran variedad de planes de estudio a un costo accesible, pero los gastos de traslado, renta, comidas y servicios elevan los costos para muchos estudiantes, este puede ser uno de los principales motivos para abandonar los estudios universitarios.

Local Universidades vinculan investigación a sociedad para atender problemáticas

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otro aspecto para dejar la escuela es que la carrera no le gustó al alumno, no cumplió sus estándares o simplemente no fue lo que esperaba, entonces opta por cambiar de programa educativo o deja de estudiar.

"Muchos alumnos ingresan a la Licenciatura en Criminología después de ver series o películas, creen que al comenzar sus estudios tendrán contacto con cadáveres y balística, pero no siempre es así, se trata de una carrera con mucha tensión, ven estadística y matemáticas financieras, entonces al no ser lo que esperaban la carrera tiene mucha deserción, pero esto también lo provoca la falta de información sobre el programa académico"

Investigadora Lucerito Flores

Detalló que son muchos aspectos los que provocan el abandono de estudios, algunos son la cuestión económica, falta de apoyo familiar, problemas o violencias en casa, carente orientación vocacional, cuando se convierten en padres o madres de familia y deben trabajar, algunos pueden combinar estudios y vida laboral, pero otros no.

Más información:➡️ Calidad de alimentos a bajo costo, ofrece el comedor de la UATx

Local Por aniversario 17, amplían capacidad del comedor universitario de la UATx

Aseguró que la universidad tiene un papel importante para la continuidad de estudios, los docentes deben generar vínculos para que el alumno cubra sus necesidades, favorezcan la integración, las relaciones armónicas, genere un entorno de confianza y desarrollo el interés y aprendizaje.

Por lo tanto, mencionó que la orientación vocacional es fundamental en las escuelas de nivel medio superior para conocer las fortalezas de los alumnos, en que áreas son hábiles, explorar las áreas de mayor desempeño académico, autoevaluarse, conocer los planes de estudio de las carreras y los campos laborales con mayor inserción, esto para tomar la mejor decisión y aumentar las posibilidades de concluir los estudios.

Finalmente, acotó que la integración de la inteligencia artificial en la educación provocará que las carreras afines a la tecnología tengan mayor auge y el ingreso laboral estará basado en el manejo de lo digital.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otras carreras de la UATx con alta demanda son Cirujano Dentista -Odontología-, Psicología -hoy denominada Psicoterapia-, Enfermería y Obstetricia, pero registran menores índices de abandono escolar.