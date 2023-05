Llevan madres vida de cotidiano esfuerzo

La vida para una madre de familia siempre será complicada, tenga o no una buena condición económica. Tienen que hacer “malabares” para “sacar” adelante a sus hijos.

Local Aumentan en Tlaxcala hogares con jefatura femenina

Por ejemplo las mujeres profesionistas, aunque obtienen buenos salarios y no esperan un apoyo de sus cónyuges o excónyuges, también deben hacerse cargo de sus hijos para educarlos. Hoy 10 de mayo se celebra su día, como un reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y amor hacia su familia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De las 197 mil progenitoras que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía viven en Tlaxcala, unas 59 mil son madres solteras.

Policiaca Inicia mayo con dos homicidios ocurridos en Tenancingo y Tepetitla de Lardizábal

En la nueva forma de vida -sin la figura paternal- ellas asumen la crianza y el sostén del hogar y para ello, trabajan hasta 12 horas al día, en tanto que buscan quién cuide a sus vástagos.

A casi un año de que entraron en función diez Unidades de Bienestar para Tu Nutrición en Tlaxcala, seis mil 663 madres solteras y viudas con hijos menores de 18 años, que viven en situación de pobreza y abandono, son arropadas por el gobierno estatal, al recibir alimentos a bajo precio y una tarjeta de abasto.

Te recomendamos: ➡️ ¿Qué le vas a regalar a mamá?

María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, resaltó que para abatir el rezago social que permea en las comunidades consideradas de alta marginación en los 60 municipios, el gobierno estatal transfiere mil pesos mensuales a cada madre de familia. “Las madres ya no se preocupan por los alimentos del día, las que trabajan, durante los horarios de comida se asisten en el comedor comunitario”.

Local Deben escuelas de Tlaxcala crear protocolo contra violencia

En entrevista, refirió que se trata de un modelo nacional contra el hambre en el que autoridades locales a cargo de María Araceli Martínez Cortés proporcionaron el inmueble y el sistema estatal DIF los recursos humanos y económicos, por lo que estos programas forman parte del presupuesto de la Secretaría del Bienestar local, un subsidio a fondos perdidos.

Comentó que en junio próximo, se cumple un año con el programa de atención a través de Unidades de Bienestar para Tu Nutrición, al iniciar con la preparación de 48 mil comidas nutritivas, saludables y suficientes al día.

No dejes de leer: ➡️ [Video] Fiebre tifoidea causó alarma hace 50 años en Tlaxcala

Destacó que el programa fue ampliado a personas con una discapacidad, adultos que viven solos y mujeres viudas, en el caso de las tarjetas de abasto, aclaró que están focalizadas a madres previo estudio socioeconómico.

Local Aumentan en Tlaxcala hogares con jefatura femenina

Se trata de una estrategia social para abatir la desnutrición que impulsa el gobierno estatal y se trabaja para ampliar el presupuesto, para que llegue a más familias, argumentó.

Resaltó que en estos espacios atienden prioritariamente a niñas, niños, adolescentes, mujeres, madres solteras y viudas, personas con discapacidad, población indígena y hasta los que piden limosna.

Comentó que en esas poblaciones, la Secretaría del Bienestar, a cargo de María Esther Álvarez Corona, instaló puntos de venta de productos de la canasta básica, con precios por debajo de los convencionales.

Más información: ➡️ Preparan productores “Expo Orquídeas Belén desde su Hábitat”

El Sol de Tlaxcala constató que por 15 pesos las madres tienen derecho a una ración de alimentos proteicos y sanos a base de verduras y carne, con lo que abaten la desnutrición infantil en comunidades que forman parte de la cruzada estatal contra el hambre.

Círculos Entre risas y ovaciones se estrenó con éxito la obra “Los amantes perfectos” en Tlaxcala

Antes del mediodía, ingresa al comedor comunitario el alimento caliente que incluye tortillas y agua de sabor; la atención es de lunes a sábado de 11:00 a 16:00 horas. En el Carmen Tequexquitla, son más de 400 las beneficiarias de este programa.

“EL PROGRAMA ES UNA BENDICIÓN”: ANA LILIA

Hace ocho meses, Ana Lilia Hernández González vivía en situación de abandono en el municipio de Tequexquitla, lo que percibía como obrera en un taller de costura, solo le alcanzaba para mantener los estudios de su hija Daniela.

Te recomendamos: ➡️ Se pinta comunidad de Belén Atzitzimititlán de púrpura

Como madre soltera, así ha vivido desde que nació su hija, hace seis años, porque su esposo las abandonó. “Todo esto es una bendición, nunca imaginé pagar alimentos a bajo precio, que me apoyara el gobierno con mil pesos cada mes con la tarjeta de abasto y la beca escolar para mi Dani”, expresó.

Ana Lilia es una de las 400 madres solteras beneficiarias del programa social en Tequexquitla. A ella, los apoyos que recibe a fondos perdidos, le han transformado la vida.

Local Celebran en Apetatitlán a las madres de familia

Y en su semblante se dibujan las ganas que tiene de enviar a su hija a la escuela todos los días, de educarla para que en un futuro se convierta en una profesionista.

Lee más: ➡️ Mayo de 2020 fue el mes de mayo más cálido jamás registrado

No obstante, trabaja 12 horas (con intermedios para tomar alimentos) diarias, en un taller de costura, esto, para complementar el gasto familiar. “Salí por Dani, mi hija que ya va la escuela y está becada, pero regreso con ella al taller porque no tengo quien me la cuide”, expresó.

- ¿Desde cuándo recibe usted el apoyo de Bienestar?

Local Escuelas de Educación Básica suspenderán clases el 10 de mayo

- Desde que empezó el ciclo escolar, me entregan dos raciones de alimentos calientes por 30 pesos y una despensa de mil pesos mensuales.

Explicó que del 16 al 30 de cada mes, el gobierno estatal les transfiere el recurso que deben invertir en productos de la canasta básica.

Entérate: ➡️ [Video] Pide Gobierno del Estado proteger a las mamás este 10 de mayo

Ana Lilia agradece el apoyo que recibe de los gobiernos federal y estatal pues con el programa de alimentación y la beca escolar, ha mejorado la vida de su hija.

“Las que somos madres solteras enfrentamos rezago y pobreza, ahora la licenciada Lorena Cuéllar nos está apoyando y esto para mí, es como una bendición, mi hija ya no tiene desnutrición”, puntualizó.

10 MUNICIPIOS cuentan con comedores comunitarios: El Carmen Tequexquitla, Contla, Chiautempan, Xaloztoc, Tlaxcala, Terrenate, Calpulalpan, Ixtacuixtla, Nativitas y San Pablo del Monte.





Local Reconoce la UATx labor de madres universitarias

Te recomendamos: ➡️ Incierta venta de flores y arreglos, este 10 de mayo

Estadística

De las 197 mil progenitoras que viven en Tlaxcala, unas 59 mil son madres solteras





“Todo esto es una bendición, nunca imaginé pagar alimentos a bajo precio”

Ana Lilia Hernández, Madre de familia