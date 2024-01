Mariposario de la UATx preserva especie nativa

A finales de 2017 surgió el Mariposario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), espacio dedicado a la conservación de la especie nativa Leptophobia Aripa, pero también para la investigación y divulgación científica.

El área que está ubicada en el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB), en Ixtacuixtla, tiene la capacidad de albergar a 100 mariposas de vuelo bajo y permite que acudan los estudiantes de todos los niveles para conocer las cuatro etapas de este insecto: huevo, larva (oruga), capullo (crisálida o pupa) y mariposa adulta.

Al respecto, Citlalli Guevara Castillo, investigadora en el CICB de la UATx, mencionó que México tiene un gran compromiso con los insectos, pues de las 750 mil especies en el mundo, en el país existen 69 mil variedades, lo que representa el 8 % del total mundial.

Explicó que existen cuatro grupos de insectos: los coleópteros (escarabajos), himenópteros (hormigas, avispas y abejas), dípteros (moscas) y lepidópteros (mariposas y polillas), estas últimas tienen cerca de 23 mil especies en México y representan el 20 % del nivel mundial, lo que significa que una de cada cinco especies se encuentra en el país.

Aseguró que la sociedad en general acepta a las mariposas por su vuelo y belleza en sus alas, pero estos organismos también son importantes para la divulgación científica, como lo hacen en el mariposario de la UATx.

Entre los aportes que difunden es que las mariposas tienen varias características, pero las principales son la lengua retráctil para consumir el néctar de las flores, las escamas en su cuerpo que dan la coloración brillante y que todas pasan por una fase de larva. De manera general, agregó que son diurnas y las palomillas son nocturnas.

Destacó que este insecto tiene una metamorfosis completa, pues su ciclo de vida inicia con un huevo, al eclosionar nace una larva que se alimenta de plantas para su crecimiento y desarrollo, pasa a una pupa o capullo para el cambio fisiológico total y se convierte en mariposa para alimentarse de néctar.

La investigadora puntualizó que las mariposas, al igual que las moscas, murciélagos y colibríes son polinizadores de los cultivos para la alimentación humana, de no existir estos organismos para realizar esta función, el país tendría que pagar 43 mil millones de pesos anuales.

REPRODUCEN MARIPOSAS

El mariposario de la UATx es un espacio destinado para el cuidado y manejo de especies, recrea las condiciones ambientales de temperatura y humedad para que sobrevivan, mantiene variedad de plantas para alimentar a las larvas y de flores para las mariposas.

La investigadora del CICB dijo que la forma y estructura de los mariposarios dependerá de la función, que puede ser para la conservación de especies, educación, investigación científica, divulgación científica o producción masiva de especies adultos para su venta.

En Tlaxcala el espacio para las mariposas mide 86 metros cúbicos, tiene una altura de 2.8 metros y alberga especies de vuelo bajo. Las áreas de funcionamiento son: de vuelo, área de laboratorio de crianza y cultivo de plantas, todas habilitadas para atender las cuatro fases de las mariposas.

Reiteró que el propósito del mariposario tlaxcalteca es la investigación científica sobre lepidópteros y llevar la divulgación a todos los niveles educativos, a partir de esos conocimientos generados aportan en la conservación.

La estructura tiene algunas restricciones, pues la altura no permite albergar especies de vuelo medio o alto, tampoco pueden tener más de 100 organismos, no tienen un control de temperatura y humedad, esto último no es un problema porque la especie que reproducen en resistente a las condiciones de humedad al ser nativa.

En contraste, destacó que exhiben la especie que reproducen y no tiene que comprar la pupa, lo que implicaría gastos notorios.

Reveló que experimentan con la reproducción de otras especies para introducirlas en el mariposario, para lo cual han recibido capacitaciones a cargo de expertos de otros mariposarios.

HISTORIA DEL MARIPOSARIO

El mariposario surgió por iniciativa de Carmen Sánchez, investigadora del CICB, quien propuso habilitar áreas que estaban subutilizadas en el centro de investigación y fue por idea de Carlos Lara que fue implementado en el área de invernadero, acotó la investigadora Citlalli Guevara Castillo.

Aportó que el proyecto comenzó a finales de 2017, su estructura es de PVC cubierto por tela mosquitera, fue construido a mano por personal del CICB. Antes de introducir especies comprobaron que el espacio reuniera las condiciones necesarias para la reproducción y finalmente fue inaugurado a cargo del exrector Rubén Reyes Córdoba.

La especie que actualmente reproducen fue extraída del bosque de encino, la cual se alimenta del néctar de las plantas que contienen en el centro de investigación. No obstante, en las ocasiones que no tienen plantas con flores suficientes recurren a los bebederos para colibríes con una solución azucarada al 5 % para alimentarlas.

Indicó que algunas de las investigaciones son la preferencia innata de las mariposas hacia un color de la flor, que fue el rojo. Comprobaron la habilidad de la especie para identificar las flores con y sin néctar determinado por el color. En el campo de Ixtacuixtla estudiaron la interacción planta-mariposa, que es afectada por el cambio de suelos.

El espacio permite la elaboración de tesis a cargo de alumnos, al momento han publicado dos de licenciatura y una de maestría, también los estudiantes pueden hacer su servicio social y prácticas profesionales e impartir talleres de divulgación.

Precisamente en el rubro de divulgación trabajan en tres programas: Maestría de Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales mediante el programa “Jornadas en la Ciencia por Tlaxcala”; en el Jardín Etnobiológico Tlaxcallan y actividades propias del mariposario que incluyen visitas guiadas de estudiantes e impartición de talleres para alumnos de todos los niveles.

Los investigadores del mariposario elaboran un listado de las especies que existen en Tlaxcala, pues al momento no cuentan con una relación de este tipo.