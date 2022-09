Mujeres violentadas contarán con un refugio en Tlaxcala

A más tardar al iniciar el próximo año, cuando la administración estatal culmine su edificación, Tlaxcala tendrá otro espacio para dar refugio a las mujeres y sus hijos que han sido víctimas de violencia doméstica.

Policiaca Presentan ilesa a mujer buscada por su familia

Ese sitio será el primero operado por el gobierno estatal (y el segundo que funcione con recursos públicos), pues hasta este momento en Tlaxcala no existe algún albergue para mujeres en esa situación que esté a cargo del Estado, a pesar de que la violencia doméstica es el tercer delito más cometido en la entidad, solo por debajo del robo de vehículos y robo a casa habitación.

Lee también:➡️Cambian a titular del Centro de Justicia para las Mujeres

Actualmente, en el estado, funcionan tres refugios para atender a mujeres que sufren de violencia doméstica. Dos están a cargo de organizaciones de la sociedad civil y solo uno es institucional, que funciona por el municipio de Tlaxcala al ser subsidiado por el ayuntamiento capitalino.

Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

En esos albergues son recibidas y apoyadas, junto con sus hijos, mujeres de cualquier parte del estado que sufren violencia familiar y no tienen redes de ayuda que les permitan rehacer su vida lejos de maltratos, insultos y golpes, por ejemplo.

Te puede interesar:➡️Activarán segundo Centro de Justicia para Mujeres

En todos los casos, incluido el que actualmente construye el gobierno del estado, no son reveladas las ubicaciones de los refugios (para que sus agresores no las busquen), por lo que las mujeres que necesiten usarlos deben acercarse a la instancia que lo opera, ya sea el Instituto Municipal de la Mujer de Tlaxcala o al Centro de Justicia para las Mujeres; en el caso de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) deben acudir con alguna asociación civil para ser direccionada.

Local En el 93 % de desapariciones, delincuencia no es causa principal

EL QUE CONSTRUYE EL GOBIERNO ESTATAL

El año pasado, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros anunció la construcción de un albergue para ayudar a mujeres víctimas de violencia en sus hogares, el primero de índole gubernamental que prácticamente este año será una realidad y estará a cargo del Centro de Justicia para las Mujeres.

Continúa leyendo:➡️La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres concede 1.5 millones de pesos al Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala

Por cuestiones de seguridad, la administración estatal no revelará ni la ubicación ni la capacidad de atención que tendrá el sitio denominado “Estancia Transitoria CJM”, para proteger a las usuarias y evitar que alguna persona no deseada las pueda localizar, independientemente de que en todo momento el gobierno garantizará su protección.

Ese refugio podrá ser usado por todas las mujeres del estado que acudan en busca de ayuda y orientación al Centro de Justicia para las Mujeres al ser víctimas de violencia, y desde esa instancia serán canalizadas junto con sus hijos al albergue, en caso de requerirlo.

No te pierdas:➡️Directora del Centro de Justicia para las Mujeres renuncia al cargo

La “Estancia Transitoria CJM” será un hogar temporal para las mujeres en esa situación, pues tendrán la oportunidad de permanecer ahí hasta que sea determinado que su salida es segura y que afuera existen las condiciones ideales para ellas y sus hijos; en tanto, serán apoyadas con actividades para que logren su autonomía social y económica.

Local Colectivo LGBT+Tlax, ayuda a jóvenes a cuidar salud sexual

ES EL TERCER DELITO MÁS COMETIDO EN TLAXCALA

El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte a junio pasado, indica que el tercer delito más cometido en Tlaxcala es la violencia familiar, y pese a que solo incluye las denuncias hechas en los primeros seis meses de este año, desde 2015 el 2022 es la anualidad con más casos.

Más información:➡️Avanzan mujeres en liderazgo social; organizan encuentro de lideresas

La información señala que hasta junio pasado el número de denuncias era de 177, siendo marzo el mes más violento para las familias de la entidad con 45 asuntos y junio con 18, el que tuvo menos reportes.

Sin embargo, la cifra de 177 es elevada en comparación con el año pasado cuando las denuncias fueron 78, y similar a la registrada en 2018 que en sus 12 meses acumuló 130 casos.

Una de las estrategias que el gobierno del estado implementó para combatir la violencia familiar es la atención personal a ese tipo de reportes que llegan al número de emergencia 911, pues la victima recibe un seguimiento individual y le otorgan apoyo psicológico, jurídico, acompañamiento y la canalización al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o el Centro de Justicia para Mujeres.

LEE MÁS:⬇️

Local Avalan tlaxcaltecas gobierno de Cuéllar, se ubica entre las mejores gobernantes del país Local Agresión psicológica, la que más sufren mujeres en este año

Local Suman esfuerzos contra violencia de género, crearán agenda en apoyo a las mujeres